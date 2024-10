Festa das Crianças acontece neste sábado, no Jardim dos Lírios

Em celebração ao Dia das Crianças, comemorado no último dia 12, moradores e comerciantes do Jardim dos Lírios, em Americana, farão uma festa para as crianças neste sábado (19), a partir das 12 horas. O evento é gratuito e contará com brinquedos, gincanas, kits de doces e sorteios.

Haverá distribuição de cachorro-quente, refrigerante, pipoca e algodão doce, além de sacolinhas surpresa para as crianças.

A festa acontece na esquina das ruas Ema e Violeta. A expectativa é que 3 mil pessoas participem do evento.

A tradição de comemorar o Dia das Crianças no Jardim dos Lírios começou em 2021 e acontece todos os anos desde então.

Para encerrar a festa com chave de ouro, Silvia Souto, Nel Souto, Carlos Santos e Thiago Henrique apresentarão a grande atração: o Robô de LED, que promete garantir ainda mais diversão para a criançada.