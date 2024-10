Tivoli tem programação especial para toda a família neste fim de semana

O Tivoli Shopping preparou uma agenda repleta de atrações para todas as idades neste final de semana, garantindo momentos de diversão e lazer para toda a família. A programação inclui a 1ª Festa do Morango, a reta final da Master Kids – Oficina de Pizza e do espaço lúdico inspirado no Show da Luna, a exposição “30 Anos – Personalidades Inspiradoras”, a nova edição do projeto MovieCOMtodos com a exibição do filme “Robô Selvagem” e o Chá das Princesas.

Até domingo, dia 20, os visitantes poderão aproveitar a 1ª Festa do Morango, que acontece no estacionamento do Tivoli Shopping, com entrada gratuita. O evento oferece uma grande variedade de pratos e bebidas com morango, além de outras opções gastronômicas, como costela, baião de dois, espetinho, comida mexicana e doces caseiros.

A festa também contará com atrações musicais ao vivo, incluindo Banda Diet Music (tributo aos Mamonas Assassinas) na sexta-feira, às 20h; Banda Confisco (tributo ao Charlie Brown Jr.) no sábado, às 20h, e Nova Legião (tributo à Legião Urbana) no domingo, às 19h.

Últimos dias da Oficina de Pizza e do Brinquedão da Luna

As crianças de 4 a 12 anos têm até domingo, dia 20, para participar da “Master Kids – Oficina de Pizza”, uma experiência lúdica e divertida onde os pequenos podem se tornar minichefs e criar suas próprias pizzas.

A oficina é gratuita e acontece das 13h às 20h* (* entrada da última sessão) em frente ao restaurante Coco Bambu, sem necessidade de agendamento prévio. A atividade dura cerca de 30 minutos, onde as crianças vivenciam todo o processo de criação de uma pizza, desde a escolha dos ingredientes até a personalização da embalagem.

Além disso, até o dia 22 (terça-feira), as crianças podem se divertir no Brinquedão O Show da Luna, espaço lúdico inspirado na famosa série de animação. A atração inclui um brinquedão gigante, um inflável com pula-pula e escorregador, uma piscina de bolinhas e várias brincadeiras lúdicas que estimulam a curiosidade e o aprendizado.

O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 14h às 22h, aos sábados das 10h às 22h, e aos domingos das 14h às 20h.

Exposição “30 Anos – Personalidades Inspiradoras”

A exposição “30 Anos – Personalidades Inspiradoras” do artista Walcirlei Cesar Siqueira, também segue em exibição até o dia 20 (domingo), em frente às lojas Renner e Riachuelo. A mostra celebra os 30 anos de carreira do artista, com obras de desenho e pintura que exploram o universo do realismo. A exposição convida o público a refletir sobre personalidades que marcaram a história e a humanidade.

MovieCOMtodos acontece neste domingo

O Tivoli Shopping também realiza neste domingo, dia 20, às 11h, uma edição do projeto MovieCOMtodos, que oferece sessões de cinema adaptadas para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Nesta edição, será exibida a animação “Robô Selvagem”, que conta a história de um robô que aprende a viver em uma ilha remota com a ajuda de animais e criaturas da natureza. A sessão é adaptada com som reduzido, luzes parcialmente acesas e portas abertas para garantir uma experiência mais confortável para o público com TEA.

Chá das Princesas acontece até o dia 27

Além das atrações já mencionadas, o Chá das Princesas também faz parte da programação especial do Tivoli Shopping e segue até o dia 27 de outubro, com sessões aos sábados e domingos, às 14h, 16h e 18h, em frente à Vivara.

No evento, as crianças poderão interagir com as princesas Aurora, Bela, Branca de Neve e Cinderela, assistir a um show musical encantador, participar da cerimônia de coroação e tirar fotos com as personagens. Essa experiência mágica proporciona momentos únicos de fantasia e diversão para os pequenos e suas famílias.

Para garantir uma experiência ainda mais completa, a atração contará com uma loja de souvenirs, onde será possível adquirir fantasias, varinhas e coroas. Para garantir os ingressos antecipadamente ou mais informações, basta acessar o site oficial www.chadasprincesasoficial.com.br ou falar com o atendimento via Whatsapp (19) 99425-9426.

“Preparamos uma programação variada para toda a família, com eventos que vão desde opções gastronômicas até atividades lúdicas e culturais. Nosso objetivo é sempre proporcionar momentos de lazer e diversão para todos os nossos visitantes, independente da idade. Essa diversidade de atrações reflete o nosso compromisso em oferecer experiências enriquecedoras e acessíveis, garantindo que cada pessoa que venha ao Tivoli possa encontrar algo especial,” destaca Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Sobre o Tivoli Shopping

Inaugurado em novembro de 1998, o Tivoli Shopping é administrado pela AD Shopping. O empreendimento conta com 145 operações, distribuídas em um único piso, entre elas âncoras, semi âncoras e megalojas (destaque para Riachuelo, Renner, C&A, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Marisa, Casas Bahia, Kalunga, Zanini, Danny Cosméticos, Lojas União, Cobasi, Centauro e Vivara); uma ampla praça de alimentação (com KFC, Montana Grill, Pizza Hut entre outros) e restaurantes como Outback, Coco Bambu e Estação Valentina; o Moviecom Cinemas, com quatro salas de exibição; e a Elite Academia, com 1.106 m².

O Tivoli Shopping possui o Certificado Internacional REC Standard (I-REC), que reconhece que 100% da energia consumida pelo shopping é proveniente de fontes renováveis, como a eólica, e demonstra a conduta sustentável para a contribuição da redução de emissão de gases de efeito estufa, além de ter equivalência aos créditos de carbono.