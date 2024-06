Americana prorroga campanha de vacinação contra polio

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, prorrogou a campanha de vacinação contra a poliomielite, que teve início no dia 27 de maio e tinha previsão de encerramento na sexta-feira (14). O prazo agora se estende até o final de junho e tem como objetivo ampliar a taxa de cobertura. A medida segue orientação do Governo do Estado de São Paulo.

A vacina está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, exceto na unidade da Praia Azul, onde a vacinação ocorre até às 20h.

O imunizante contra a polio é destinado às crianças de 1 a 4 anos. Todas devem receber a gotinha, independentemente de esquemas vacinais anteriores.

Os pais ou responsáveis devem levar um documento da criança, CPF, cartão SUS, comprovante de endereço e a carteira de vacinação de rotina – e de Covid-19, caso seja apta à vacinação.

“É muito importante que os pais levem seus filhos para receberem a vacina, pois esse é o único meio de se prevenir contra a poliomielite, uma doença contagiosa que pode deixar sequelas irreversíveis”, diz a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Carla Brito.

Dados de Americana

São 9.981 crianças na faixa etária da campanha na cidade, conforme dados baseados no IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A meta é vacinar 95% do público-alvo.

