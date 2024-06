Pernas da Alegria faz Festa Junina no Museu da Imigração

Pernas da Alegria no Museu da Imigração Santa Bárbara d Oeste

Quadrilha Inclusiva ! Simmmm

Teve Padre ? Simmmm

Teve Noivos ? Simmmm

Teve quadrilha completa e não faltou sorrisos e muita animação .

Que apresentação incrível de Quadrilha Inclusiva .

Instituto Pernas da Alegria através do convite da organização do Arraiá do Traquitana fez uma linda apresentação de Quadrilha Inclusiva.

As crianças e adultos ficaram perplexos de felicidades estava tão bão que todos ficaram curtindo a festa a tarde da noite .

Agradecemos Imensamente a organização da festa .

Tava bão demais 👏🏾❤️

