No último sábado (15), o Cruzeiro anunciou a contratação de Dudu, mas a saída do atacante do Palmeiras ainda é incerta. Esta é a segunda vez que a torcida do Verdão fica apreensiva pela permanência do camisa 7 no clube.

Em 2020, Dudu foi emprestado ao Al-Duhail, do Catar, por uma temporada. No contrato, os árabes poderiam exercer uma opção de compra dos direitos do ídolo alviverde por € 6 milhões (cerca de R$ 39 milhões na cotação da época) até o fim do dia 15 de maio de 2021.

Na data limite para o time catari efetuar o pagamento ao Palmeiras, a torcida alviverde ficou apreensiva por não saber se contaria com o retorno do atacante para a metade final da temporada. No fim, o camisa 7 voltou e foi fundamental na conquista da Libertadores 2021 com boas exibições no mata-mata da competição.

Agora, o sentimento dos palmeirenses se repete, uma vez que Dudu foi anunciado como reforço do Cruzeiro no último sábado (15). A transferência, contudo, é incerta, uma vez que o atacante comunicará Abel Ferreira e Anderson Barros que pretende permanecer no Maior Campeão Nacional.

A situação, porém, não é simples. Apesar do desejo de ficar no Alviverde, ídolo palestrino não continuará no clube caso a diretoria entenda que o negócio está selado e não há como ser desfeito.

Dudu chegou ao Palmeiras em 2015

é visto como um dos grandes ídolos do elenco atual. No time, o atacante já venceu títulos como o Brasileirão (2016, 2018, 2022 e 2023) e a Libertadores (2021).

