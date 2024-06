Para entender a recepção e interação do consumidor brasileiro com ações de marketing e como estratégias orientadas por dados centrados em pessoas fazem a diferença em campanhas – assuntos que serão abordados e premiados na próxima edição do Festival de Cannes, que começa no próximo dia 17 –, a Kantar IBOPE Media divulga hoje a nova edição dos Data Stories.

Em “Marketing Effectiveness: A Publicidade e os Resultados de Negócio Cada Vez Mais Próximos”, a empresa analisa como as pessoas recebem e interagem com as campanhas de marketing e quais os efeitos que a comunicação publicitária têm exercido nas jornadas de decisão de compra do consumidor.

Os números mostram que, com grande presença e relevância no Brasil, a publicidade permite uma ampla conexão com o público, transmitindo suas mensagens e atingindo de forma efetiva os consumidores. Isso fica claro quando se percebe que 96% dos brasileiros prestam atenção na publicidade e 60% têm algum meio como fonte para decisão de compra.

Essa alta presença da publicidade entre os consumidores, consequentemente, se traduz em influência e interação. Tanto é que 38% afirmam que a propaganda influencia suas decisões de compra e 30% apontam que interagem com a publicidade, clicando no anúncio ou escaneando o QR Code.

Na busca por efetividade, por sua vez, nota-se que os consumidores ficam mais atentos – e preferem – publicidade que seja adequada à sua experiência. Entre os usuários de internet, por exemplo, 54% preferem ver anúncios online relacionados ao conteúdo dos sites que visitam e 59% prestam mais atenção às propagandas em sites que confiam.

É válido destacar que, apesar de toda relevância, as marcas e agências ainda encontram desafios para acompanhar o alcance e a frequência entre diferentes meios e canais. Entre os CMOs, 55% consideram entre os três maiores pontos de atenção para 2024 a unificação de dados e métricas das jornadas de consumo cross-media para a otimização de estratégia dos investimentos em mídia e comunicação e 44% reconhecem entre as três maiores dificuldades do planejamento em sua empresa a necessidade de métricas unificadas para diferentes meios.

