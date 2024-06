Um Golzinho modelo antigo foi recuperado em ação da Polícia Militar na noite da sexta-feira em Americana.

O caso aconteceu por volta da 23h45 em patrulhamento feito pela equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) da PM paulista na rodovia Luiz de Queiroz (SP-304). Os policiais receberam a informação que via rádio de que um veículo VW Gol branco, com queixa de furto, havia passado pelo radar do acesso 127 da rodovia.

A equipe direcionou o patrulhamento para o local avistando o veículo pouco depois.

Foi dado de parada obrigatória com sinais sonoros e luminosos da viatura para o motorista, mas ele seguiu em frente, dando-se início a uma perseguição. A equipe conseguiu abordar o veículo no km 127 da SP-304.

Golzinho recuperado e ladrão em cana

O rapaz que estava no carro confessou ter praticado o furto. Ele foi encaminhado para a Delegacia (Central de Polícia Judiciária) onde permaneceu preso. O carro foi restituído ao proprietário.

