Americana recebe visita do Ministério da Saúde para implantação do Samu Regional

A Secretaria de Saúde de Americana recebeu na última semana uma visita do Ministério da Saúde para dar início ao planejamento de implantação do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) Regional, que vai abranger também os municípios de Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa.

A visita foi realizada na última quarta-feira (4) e consistiu em uma oficina, na qual a técnica especializada da Coordenação Geral de Urgência (CGUR) do Ministério da Saúde, Marisete Dalenogare, apresentou as diretrizes e normativas para implantação do serviço na região.

O encontro contou com a presença do secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira, do secretário de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste, Marcus Pensuti, e das equipes das respectivas pastas, além de funcionários da Secretaria de Saúde de Nova Odessa.

A reunião é o pontapé inicial para que as três cidades passem a contar com o atendimento do SAMU, que faz parte da Rede Assistencial Pré-Hospitalar Móvel de atendimento às urgências. O serviço é gratuito e funciona 24 horas por dia e 7 dias por semana, por meio da prestação de orientações e do envio de veículos tripulados por equipe capacitada, acionados por uma Central de Regulação das Urgências.

Visita às UPAs para habilitação e qualificação

Também durante a última semana, na quarta e quinta-feira, a técnica do Ministério da Saúde realizou visitas às UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) Dona Rosa e São José, com o objetivo de fazer uma avaliação geral da estrutura e dos serviços prestados.

A unidade do bairro Dona Rosa recebeu uma visita de habilitação e, caso obtenha parecer favorável do órgão federal, passará a receber um repasse estimado de R$ 2,1 milhões por ano para a manutenção dos serviços.

Já a UPA São José, habilitada em abril deste ano, recebeu a visita de qualificação. Caso a avaliação seja positiva, o repasse federal à unidade, que hoje é de R$ 1,2 milhão por ano, aumentaria para R$ 2,04 milhões anuais.

“As impressões relatadas pela avaliadora durante as visitas foram bastante satisfatórias, e agora temos que aguardar o relatório com os pareceres referentes às duas unidades. Esperamos que esse retorno seja positivo para continuarmos oferecendo um atendimento de qualidade a toda a população”, comentou o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.