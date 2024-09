Brasileira de 17 anos entra no Top 10 "Nobel do Estudante"

A estudante brasileira Millena Xavier Martins, uma pesquisadora de IA de 17 anos, que estuda na Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, foi nomeada uma das 10 finalistas do Chegg.org Global Student Prize 2024, prêmio anual de US$ 100.000 concedido a um estudante excepcional que tenha causado um impacto real no aprendizado, na vida de seus colegas e na sociedade em geral.

Millena foi selecionada entre mais de 11.000 nomeações e inscrições de 176 países.

A Chegg.org fez uma parceria com a Fundação Varkey para lançar o Chegg.org Global Student Prize em 2021, um prêmio-irmão do Global Teacher Prize, de US$ 1 milhão. O objetivo era criar uma nova e poderosa plataforma que destacasse os esforços de estudantes em todo o mundo que, juntos, estão remodelando nosso mundo para melhor. O prêmio é aberto a todos os estudantes que tenham pelo menos 16 anos de idade e estejam matriculados em uma instituição acadêmica ou programa de treinamento e habilidades. Estudantes de meio período, assim como estudantes matriculados em cursos online, também são elegíveis para o prêmio.

Millena Xavier Martins é fundadora da Prep Olimpíadas, que se tornou a maior ONG de Olimpíadas do Brasil. Nos últimos quatro anos, com uma equipe de mais de 300 voluntários, Millena criou cursos para ajudar estudantes de origens carentes a se prepararem para as Olimpíadas, realizou palestras em escolas e desenvolveu o Prep AI, uma ferramenta gratuita de IA que ajuda os estudantes a se prepararem para as Olimpíadas. Por meio desses esforços, ela alcançou mais de 100.000 estudantes, muitos de áreas carentes, com mais de 20 iniciativas. Como resultado desses esforços, 87.000 estudantes participaram das Olimpíadas e conseguiram menções honrosas ou receberam medalhas.

Aos 15 anos, ela se mudou sozinha para uma escola a 216 km de sua casa e criou o Autinosis, uma ferramenta de triagem de autismo baseada em IA, depois que se deu conta de que um de seus amigos mostrava traços de autismo, mas não tinha acesso ao diagnóstico.

Além disso, Millena tem retribuído à comunidade organizando aulas gratuitas para crianças em favelas, o que levou sete alunos a ganharem medalhas e receberem bolsas de estudo. Como parte do Prep Olimpíadas, Millena organizou a Olimpíada Brasileira de Afrodiversidade (OBAFRO), que contou com 46 escolas parceiras e impactou cerca de 20.000 participantes, conscientizando sobre questões raciais e o impacto dos afro-brasileiros na sociedade.

Heather Hatlo Porter, Diretora de Comunicações da Chegg, disse:

“Estou muito feliz em parabenizar Millena por se tornar uma das 10 finalistas. Esta honra não só reflete suas realizações extraordinárias, mas também serve como um testemunho do futuro mais brilhante que você está moldando ativamente para todos nós, dia a dia.”

“A Chegg está comprometida com sua missão de Estudantes em Primeiro Lugar. Através do Global Student Prize destacamos estudantes inspiradores de todo o mundo, dando-lhes a oportunidade de compartilhar suas histórias, se conectar uns com os outros e ter suas vozes ouvidas. Agora, mais do que nunca, estudantes como Millena merecem reconhecimento, pois seus sonhos, criatividade e esforços notáveis são essenciais para enfrentar os desafios urgentes que nosso mundo enfrenta.”

Sunny Varkey, fundador da Fundação Varkey, disse:

“A história de Millena serve como um poderoso lembrete do papel fundamental que a educação desempenha na construção de um mundo melhor para todos. À medida que o tempo se esgota para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, priorizar a educação nunca foi tão crucial se quisermos enfrentar o futuro com confiança.”

Os outros 10 finalistas do Chegg.org Global Student Prize 2024 são:

– Alanna Sethi, 19, estudante de Psicologia na Universidade de Toronto, Mississauga, Canadá

– Ángela Elena Olazarán Laureano, 17, estudante de Ciência da Computação no CONALEP, Papantla de Olarte, Veracruz, México

– Bejan Tekay, 19, estudante de Ciências e Tecnologia no Diyarbakir Bahcesehir College Science and Technology High School, Diyarbakir, Turquia

– Divaa Uthkarsha, 16, estudante de Ciências na National Public School RNR, Bangalore, Karnataka, Índia

– Maha Nawaz, 17, estudando Ciência da Computação, Matemática, Física, Química e EPQ A-levels no Dubai College, Emirados Árabes Unidos

– Martina Bahiana Basgall Sequeira, 18, estudante de Comércio na Escola Superior de Comércio Carlos Pellegrini, Buenos Aires, Argentina

– Max Han, 23, da Malásia e estudando Estudos Ambientais na Yale-NUS College, Singapura

– Mikołaj Wolanin, 22, estudante de Direito na Universidade de Varsóvia, Polônia

– Raphael Stark, 17, educado em casa em Honolulu, Havaí, EUA

Espera-se que o vencedor seja anunciado em Nova York ainda este mês, durante a semana da Assembleia Geral da ONU, e será escolhido entre os 10 finalistas pela Academia do Global Student Prize, composta por indivíduos proeminentes.

As inscrições e nomeações para o Chegg.org Global Student Prize deste ano abriram na quinta-feira, 1 de fevereiro, e fecharam no domingo, 5 de maio. A lista dos 50 melhores candidatos ao prêmio foi anunciada na quarta-feira, 17 de julho. Os estudantes estão sendo avaliados com base em seu desempenho acadêmico, impacto em seus colegas, como fazem a diferença em sua comunidade e além, como superam as adversidades para alcançar seus objetivos, como demonstram criatividade e inovação e como atuam como cidadãos globais.

O vencedor do ano passado foi o refugiado sudanês de 24 anos Nhial Deng, que empoderou mais de 20.000 refugiados no campo de refugiados de Kakuma, no Quênia, por meio de programas de construção da paz, educação e empreendedorismo, além de criar um espaço seguro para que os jovens superassem seus traumas. Ele foi selecionado como o vencedor do do Chegg.org Global Student Prize de 2023 entre quase 4.000 nomeações e inscrições de 122 países ao redor do mundo. Nhial aceitou seu prêmio em Nova York durante a semana da Assembleia Geral da ONU.

O vencedor de 2022 foi o adolescente ucraniano Igor Klymenko, um estudante de 17 anos de Kyiv, Ucrânia, que se mudou para o campo no início da invasão russa para terminar seu último ano do ensino médio. Refugiado no porão de sua nova casa, Igor concluiu com sucesso seus estudos enquanto aperfeiçoava o drone detector de minas no qual havia trabalhado por oito anos. Ele foi selecionado como o vencedor do Prêmio Global para Estudantes da Chegg.org de 2022 entre mais de 7.000 inscrições de mais de 150 países.

O primeiro vencedor, em 2021, foi Jeremiah Thoronka, um estudante de 21 anos de Serra Leoa, que lançou uma start-up chamada Optim Energy, que transforma vibrações de veículos e de passos de pedestres em corrente elétrica. Com apenas dois dispositivos, a start-up forneceu eletricidade gratuita para 150 famílias, compreendendo cerca de 1.500 cidadãos, bem como para 15 escolas onde estudam mais de 9.000 alunos.

Se os estudantes foram nomeados, a pessoa que os nomeou foi solicitada a escrever uma breve descrição online explicando o porquê. O estudante nomeado recebia, então, um e-mail convidando-o a se inscrever para o prêmio. Os candidatos podiam se inscrever em inglês, mandarim, árabe, francês, espanhol, português e russo. Para participar da conversa online, siga @cheggdotorg.

