Resultados do PIB brasileiro estimulam novos negócios

A recente divulgação de que o Brasil fechou o segundo trimestre de 2024 com um crescimento PIB de 3,3% em relação ao mesmo período do ano passado, feita pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), não só animou investidores e empresários como também reflete positivamente no setor de feiras de negócios no país.

A capital paulista recebe durante o mês de setembro dois eventos de peso: Expopostos e Digitalks, com palestrantes e expositores renomados, as feiras prometem espaços para aprendizado, tendências, networking e fechamento de muitos e bons negócios para um público estimado de 10 mil pessoas por dia.

Roberto James, mestre em psicologia e especialista em comportamento de consumo, participa esse ano da Expopostos & Conveniência 2024, evento que ocorre em São Paulo de 10 a 12 de setembro e traz debates sobre distribuição e revenda de combustíveis, lubrificantes, equipamentos, lojas de conveniência e food service do mercado latino-americano.

“A Expopostos é uma vitrine tão boa que vou aproveitar para lançar o meu segundo livro, ‘Vivendo o varejo americano: uma viagem no coração do consumo’, lá. Essa é a minha segunda participação como palestrante e não será a última, com certeza. As possibilidades para fechamento de negócios e troca de experiências são infinitas”, afirma.

PIB e tecnologia

Já no mundo da tecnologia, o Digitalks Expo 2024 promete muita inovação e tendências mundiais do setor em sua 15ª edição, que acontece nos dias 25 e 26 de setembro, também em São Paulo. O evento se posiciona como o ponto de encontro entre as pessoas que estão moldando o mercado digital, gerando resultados, impactos e conexão.

Para Kathia Alves, CEO da Vip Solutions, empresa especializada em telefonia na nuvem, o Digitalks Expo é uma grande oportunidade para os profissionais da área trocarem ideias.

“Essa é a minha primeira participação como expositora, pois sabemos que o volume de negócios gerados é bastante satisfatório. Além disso, não é uma feira técnica, e sim voltada também para gestores e empreendedores, o que é um grande diferencial”, relata.

Ambos os eventos ocorrem na São Paulo Expo, localizada na Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5, Água Funda.

Serviço

ExpoPostos & Conveniência 2024

Data: de 10 a 12 de setembro de 2024

Local: São Paulo Expo – Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5

Informações: contato@expopostos.com.br / (11) 5067-1717

Digitalks 2024

Data: 25 e 26 de setembro de 2024

Local: São Paulo Expo – Rodovia dos Imigrantes, 1,5 km

