Americana bate recorde de ruas e avenidas com asfalto novo; são 100

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), bateu recorde de vias recapeadas e pavimentadas (asfalto) no município em único ano, com aproximadamente 100 ruas e avenidas revitalizadas em 2024.

“Desde o primeiro dia do nosso mandato, priorizamos a busca por recursos para a recuperação da malha viária. São mais de R$ 60 milhões investidos em recapeamento no nosso mandato. E não vamos parar por aí, pois temos contratos em andamento para recapear e pavimentar dezenas de ruas e avenidas. Agradeço ao governador Tarcísio de Freitas e aos deputados parceiros que nos ajudaram na liberação de recursos, como o presidente da Alesp, André do Prado”, ressaltou o prefeito Chico Sardelli.

Neste ano, foram 95 ruas e avenidas recuperadas, entre recapeamento (81) e pavimentação (14). Só entre as vias recapeadas isso representa 350 mil metros quadrados, com aproximadamente R$ 30 milhões investidos.

“Os números mostram o quanto estamos trabalhando para melhorar as vias de nossa cidade. Sabemos que ainda tem o que ser feito e seguiremos buscando recursos para recapear ainda mais ruas e avenidas”, afirmou o vice-prefeito Odir Demarchi.

Desde o início de 2024, o recape contemplou endereços dos bairros Parque Gramado, Nova Americana, Vila Dainese, Jardim da Paz, Parque da Liberdade São Jerônimo, Santa Maria, Jardim Alvorada, Cariobinha, Nova Carioba, Antônio Zanaga, Antônio Zanaga II, Jardim Brasil, Vale das Nogueiras, Vila Bela, Conserva, Vila Rasmussem, Santa Catarina, Vila Gallo, Mathiesen, Parque Novo Mundo, Praia Azul, São Domingos, Vila Bertini e Cidade Jardim I. A pavimentação chegou em ruas e avenidas dos bairros Vale do Rio Branco, Chácara Lucília, Jardim Mirandola, Terrazul e Praia Azul.

“Isso é fruto do trabalho incansável do prefeito Chico Sardelli e do vice-prefeito Odir Demarchi. São conquistas importantes para melhorar a mobilidade urbana e, consequentemente, a qualidade de vida dos moradores. São dezenas de milhares de pessoas beneficiadas com as obras de recuperação da malha viária”, destacou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Desde o início da gestão do prefeito Chico Sardelli e do vice-prefeito Odir Demarchi, a Prefeitura recapeou 177 ruas e avenidas, além de pavimentar 41 vias.