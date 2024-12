Durante a celebração do Natal, a ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo estima que mais de 4,1 milhões de veículos deverão passar pelas rodovias concedidas em direção ao litoral e ao interior paulista. A contagem de saída da capital e da Grande São Paulo começa a partir da segunda-feira (23). As concessionárias que fazem parte do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo, sob a regulação da Agência, reforçarão suas equipes operacionais para que todos possam viajar com conforto e segurança.

AÇÕES OPERACIONAIS

Para garantir maior tranquilidade aos usuários, o Centro de Controle de Informações da ARTESP integrado com os Centros de Controles Operacionais (CCOs) das concessionárias realizará o monitoramento de forma ininterrupta em mais de 11 mil quilômetros de malha rodoviária concedida, operando de forma contínua com capacidade plena durante todo o período do feriado.

Além disso, os usuários que trafegam pelas rodovias concedidas do Estado contam com uma rede de mais de 230 ambulâncias, 300 guinchos e 219 postos e bases de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU).

EXPECTATIVA DE FLUXO DE VEÍCULOS

No Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), a estimativa da concessionária Ecovias é que cerca de 753 mil veículos desçam a serra em direção às praias da Baixada Santista pelas rodovias Anchieta (SP-150) e Imigrantes (SP-160).

Aproximadamente 947 mil veículos circularão no Sistema Anhanguera-Bandeirantes durante os feriados do fim de ano. Para o Natal, os horários de maior movimento serão na segunda-feira (23), das 16h às 20h, na terça-feira (24), das 09h às 14h, na quarta-feira (25), das 16h às 21h e na quinta-feira (26) das 7 às 11h.

No dia 25 entrará em vigor a Operação Caminhão, que direciona os veículos que se destinam à capital pela Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) para a Via Anhanguera (SP-330), no trecho do km 48 ao km 23, acessando a rodovia pela Saída 48 da Bandeirantes, para melhorar a distribuição do tráfego durante o feriado.

No Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto (SP-070), a expectativa da Ecopistas para o período é que cerca de 1,2 milhão de veículos passem pelas quatro praças de pedágio das rodovias nos dois sentidos. O fluxo deve aumentar na segunda-feira (23), das 16h às 20h, terça-feira (24), entre 8h e 14h, na quarta-feira (25), entre 8h e 14h, na quinta-feira (26), entre 7h e 18h, e na sexta-feira (27), entre 14h e 19h.

Na Rodovia dos Tamoios (SP-099), que ligar ao Litoral Norte, a previsão é que cerca de 139 mil veículos circulem entre os dias 22 e 27.

Quanto ao Sistema Castello-Raposo, operado pela ViaOeste, é esperado um fluxo total de aproximadamente 749 mil de veículos no período. Os horários de maior movimento devem ocorrer na segunda-feira (23), entre 16h e 20h, terça-feira (24), das 9h às 14h, e no retorno do feriado, quarta-feira (25), entre 16h e 21h, e na quinta-feira (26) entre, 07h e 11h

As Rodovias Pedro Eroles (SP-088), entre Arujá e Mogi das Cruzes, Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-098), entre Mogi das Cruzes e Bertioga, Doutor Manuel Hipólito Rego (SP-055), entre Bertioga e Santos e Padre Manuel da Nóbrega (SP-055), entre Praia Grande e Miracatu, que ligam os municípios do Alto Tietê à Baixada Santista e ao Vale do Ribeira, deverão receber 390 mil de veículos.

RODOANEL

Nos trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas, administrados pela SPMar, espera-se a circulação de mais de 935 milhão de veículos. O trecho Oeste, administrado pela RodoAnel, estima receber 1,1 milhão de veículos.

EM CASO DE EMERGÊNCIAS

Os usuários podem entrar em contato direto com as concessionárias que administram a malha rodoviária concedida. Confira aqui os telefones de emergência de cada uma delas.

Sobre a ARTESP rodovias

A ARTESP – Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – regula o Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo há mais de 20 anos. Sob sua gerência, estão 21 concessionárias, que atuam em mais de 11 mil quilômetros de rodovias, o que representa quase 41,1% da malha estadual, abrangendo 335 municípios.

A Agência também fiscaliza o Transporte Intermunicipal de Passageiros, exceto nas Regiões Metropolitanas de São Paulo, de Campinas, da Baixada Santista, do Vale do Paraíba/Litoral Norte e Sorocaba. Dentre as ações, realiza auditoria de frota, garagem e instalações, ações fiscais na operação das linhas regulares, nos terminais rodoviários e nas rodovias. Além disso, a ARTESP é responsável pela regulação da concessão de 27 aeroportos regionais.

