Americana recebe serviços de zeladoria em diferentes frentes

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A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, realizou serviços de manutenção em diversas regiões da cidade na semana. As intervenções fazem parte da rotina da pasta e buscam garantir a conservação do espaço público e do meio ambiente, bem como a promoção do bem-estar do cidadão.

A equipe de zeladoria realizou trabalhos de capinação, limpeza, poda técnica, extração de árvores invasoras – prejudiciais à biodiversidade –, hidratação de canteiros, dentre outros.

“É fundamental que a cidade seja bem cuidada para que o cidadão desfrute da melhor experiência possível ao transitar por ruas, avenidas, praças e outros espaços geridos pelo poder público”, destacou a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales.

Os serviços de zeladoria passaram pelos seguintes pontos:

– Avenida Antônio Pinto Duarte (Portal de Americana): trabalho de jardinagem;

– Avenida Bandeirantes: extração de leucenas;

– Avenida Brasil: poda técnica nas palmeiras da avenida;

– Avenida da Saudade: trabalho de jardinagem nos canteiros e capinação no canteiro central;

– Avenida de Cillo: manutenção no plantio de palmeiras, com hidratação;

– Avenida Nossa Senhora de Fátima: hidratação nos canteiros;

– Avenida Nossa Senhora de Fátima: trabalho de jardinagem;

– Carioba: capinação e limpeza na Casa do Conto;

– Centro: capinação e limpeza nas praças Dr. Liráucio Gomes e dos Americanos e no Parque Ideal;

– Cidade Jardim: capinação e limpeza na Praça Evangelista de Nardo;

– Córrego Bertini: plantio de mudas, pelo projeto Refloresta Americana;

– Jardim Bela Vista: capinação no cruzamento entre a Rua Olga Bastos Traballi Tardeli e a Rua Naide Polo Worschech;

– Jardim Colina: capinação e limpeza na Praça Interact Club;

– Jardim Girassol: capinação e limpeza na Praça Julio de Mesquita Filho;

– Jardim Ipiranga: capinação e limpeza na Avenida Iacanga e na Rua Itacolomi e capinação na Rua Igaratá;

– Jardim Santana: capinação no canto ajardinado no cruzamento entre a Avenida Nossa Senhora de Fátima e Avenida de Saudade;

– Jardim São Paulo: capinação e limpeza na Rua Florindo Cibin;

– Jardim São Pedro: capinação e limpeza na Praça Romeu Sturari;

– Nossa Senhora de Fátima: roçagem no cruzamento entre a Avenida da Saúde e a Rua José Valentim Casati;

– Parque das Nações: trituração de galhos na Rua Nova Zelândia;

– Parque Gramado: capinação e limpeza no cemitério, na Praça Alziro Zarur e na Avenida da Amizade;

– Parque Residencial Nardini: trituração e limpeza de galhos no Jardim Botânico;

– Vila Cordenonsi: capinação e limpeza na Rua Carioba e capinação rotatória no cruzamento entre a Rua Carioba e a Avenida Europa e capinação lateral no cruzamento entre a Rua Carioba e a Avenida Bandeirantes;

– Vila Medon: capinação na Praça Jorge Gustavo Redher;

– Vila Santa Catarina: capinação e limpeza na Praça Baptista Frezzarin; e

– Vila Santa Maria: trituração de galhos na Rua Finlândia.

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