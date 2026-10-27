A Guarda Municipal de Americana prendeu em flagrante um homem suspeito de furtar uma escada de alumínio na madrugada desta terça-feira (27), durante patrulhamento preventivo pelos bairros Parque das Nações e Morada do Sol. Por volta das 3h20, a equipe abordou um indivíduo que transportava uma escada de alumínio, uma marreta e duas turquesas, guardadas em uma bolsa azul.

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Questionado pelos agentes sobre a procedência dos objetos, o homem afirmou que eram de sua propriedade e alegou trabalhar como pintor e realizar serviços de poda de árvores. Diante das reclamações recorrentes de moradores sobre furtos na região, os guardas deram continuidade ao patrulhamento para tentar localizar o proprietário dos materiais.

Faltava uma escada

Durante o deslocamento, a equipe avistou um veículo estacionado no recuo de uma residência, com suporte para o transporte de duas escadas, mas apenas uma estava no local. Em contato com o proprietário, os agentes foram informados de que a outra escada havia sido furtada.

Após a confirmação da propriedade do objeto, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ), juntamente com os envolvidos e os materiais relacionados à ocorrência. A autoridade policial de plantão ratificou a prisão em flagrante, e o indivíduo permaneceu à disposição da Justiça. O material foi devolvido à vítima.