Defesa Civil aborda mudanças climáticas em palestra

Defesa Civil de Americana aborda mudanças climáticas e fenômeno El Niño em palestra

Leia Mais notícias da cidade e região

Mudanças climáticas e o fenômeno climático “super” El Niño foram tema de palestra realizada pela Defesa Civil de Americana para funcionários do UNISAL (Centro Universitário Salesiano), na tarde desta quinta-feira (22). A iniciativa faz parte de um ciclo de orientações sobre prevenção e proteção diante de possíveis eventos climáticos severos, que também será levado às escolas do município.

O coordenador da Defesa Civil, João Miletta, ressaltou a importância do ciclo de palestras para orientar sobre as medidas de proteção. “O fenômeno pode causar chuvas acima da média, tempestades, altas temperaturas, risco de inundações, entre outros eventos climáticos de grande monta. A Defesa Civil está alinhada com as diretrizes de atendimento a essas ocorrências e vem orientando a população, por meio de palestras, sobre as possíveis consequências. O monitoramento das áreas de risco e as ações de prevenção para a proteção da população são iniciativas de extrema importância e prioritárias na gestão do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi”, disse.

As palestras devem ser realizadas nos próximos dias em escolas municipais e estaduais, Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e outros espaços. “É uma orientação da Defesa Civil do Estado de São Paulo, visando alertar professores, alunos e a população em geral sobre a possibilidade da ocorrência desses eventos severos”, completou.

Segundo a Organização Meteorológica Mundial (OMM), agência da Organização das Nações Unidas (ONU), o “super” El Niño é apontado como um dos fenômenos climáticos mais fortes e intensos das últimas décadas, com ápice previsto para novembro e dezembro e, provavelmente, até março de 2027.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP