O presidente da Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, Júlio César Kifú, recebeu a visita do deputado estadual eleito Franco Sardelli. O encontro nesta terça-feira (27) no gabinete contou também com a presença do vice-prefeito Felipe Sanches e do presidente da Santa Casa de Misericórdia de Santa Bárbara d’Oeste, Aparecido Donizeti Leite, e do administrador Nei Mascarenhas.

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Franco Sardelli também foi recepcionado no Plenário da Câmara durante a 39ª Reunião Ordinária, ocasião em que cumprimentou os parlamentares e agradeceu o apoio recebido da população barbarense. Na oportunidade, colocou-se à disposição dos vereadores para dialogar sobre as demandas do município e buscar formas de contribuir com o desenvolvimento da cidade.

Durante a reunião no gabinete, Kifú promoveu uma aproximação entre o deputado eleito e a direção do hospital, com o objetivo de apresentar as necessidades da instituição e buscar apoio para a manutenção dos serviços de saúde oferecidos à população barbarense.

Aparecido Donizetti Leite destacou a importância de contar com o apoio de representantes políticos para enfrentar os desafios financeiros da Santa Casa, que depende de recursos para manter o atendimento aos pacientes, custear despesas e garantir a continuidade dos serviços prestados à comunidade.

O presidente da Câmara ressaltou a importância do diálogo entre as diferentes esferas do poder público e as instituições do município. “A Santa Casa presta um serviço essencial à nossa população e precisa de apoio constante para manter suas atividades. Nosso papel também é promover esse diálogo e aproximar as lideranças que podem contribuir para atender às demandas da cidade”, afirmou Kifú.

Franco agradece

Franco Sardelli agradeceu a recepção e a confiança da população de Santa Bárbara d’Oeste, destacando sua disposição em colaborar com o desenvolvimento do município. “Agradeço à população barbarense pela acolhida e também pelo apoio recebido. Quero manter um diálogo próximo com a cidade e me colocar à disposição dos vereadores para trabalhar em conjunto pelas necessidades do município, especialmente em áreas fundamentais como a saúde. Conhecer de perto as demandas da Santa Casa é importante para buscarmos caminhos de apoio à instituição”, declarou o deputado estadual eleito.

O encontro reforça a importância da articulação institucional entre o Legislativo municipal, a Prefeitura, representantes estaduais e entidades de saúde na busca por recursos e melhorias para Santa Bárbara d’Oeste.