HM promove campanha com ações educativas sobre higienização das mãos

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Em alusão ao Dia Mundial da Lavagem das Mãos, celebrado em 15 de outubro, o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, intensifica suas ações de conscientização nesta semana, com uma programação especial voltada aos profissionais da unidade. A iniciativa, conduzida pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH), reforça a importância da correta higienização das mãos, uma das medidas mais importantes na prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde.

A higienização, realizada com água e sabão ou solução à base de álcool, é uma medida simples, de baixo custo e fundamental para prevenir a transmissão de microrganismos no ambiente hospitalar. Apesar de sua importância, a adesão constante a essa prática ainda representa um desafio nos serviços de saúde, o que reforça a necessidade de campanhas educativas e ações de orientação sobre os momentos recomendados para a higienização, inclusive antes do contato com os pacientes.

Por isso, a campanha será realizada durante toda a semana, em diferentes horários, para envolver todas as equipes e setores do HM. As atividades educativas são voltadas aos profissionais assistenciais, aos que atuam indiretamente no cuidado com os pacientes e também aos colaboradores administrativos.

A abertura da campanha contou com a participação de uma colaboradora caracterizada como Florence Nightingale, enfermeira inglesa reconhecida mundialmente por ter sido pioneira da enfermagem moderna e referência histórica nas práticas de higiene e prevenção de infecções nos serviços de saúde. Ela ganhou destaque durante a Guerra da Crimeia, no século XIX, ao defender melhorias nas condições sanitárias dos hospitais e medidas de higiene na assistência aos pacientes.

Durante a ação, a equipe do SCIH percorreu os setores do HM para reforçar a importância da higienização correta das mãos como medida essencial para prevenir infecções e promover a segurança do paciente. Além de receberem as orientações, os colaboradores participaram de uma dinâmica prática para demonstrar a técnica adequada de higienização.

Em cada setor, profissionais foram selecionados para participar de uma simulação de lavagem das mãos com os olhos cobertos, utilizando luvas com tinta aplicada sobre a superfície. Ao final, a cobertura da tinta era verificada para identificar se todas as áreas das mãos haviam sido alcançadas durante os movimentos de higienização. Os pontos sem tinta evidenciavam áreas que poderiam não ter sido higienizadas adequadamente, proporcionando o aprendizado imediato e a oportunidade de aprimorar as práticas. De modo geral, os participantes apresentaram bons resultados, demonstrando conhecimento dos protocolos e das etapas necessárias para uma higienização correta.

De acordo com Célio Junior dos Santos, enfermeiro supervisor do SCIH, a campanha reforça a importância de incorporar a lavagem das mãos à rotina de todos os profissionais. “É fundamental orientar continuamente as equipes e estimular o cumprimento dos protocolos nos momentos indicados. Embora seja uma medida simples, a higienização correta faz diferença na segurança dos pacientes e dos profissionais. A campanha busca fortalecer essa prática e ampliar a conscientização das equipes sobre seu papel na prevenção de infecções e na qualidade da assistência”, destacou.

A iniciativa contou com parceria do Senac, da FAM (Faculdade de Americana) e do Instituto Sautec, por meio da participação de alunos dos cursos de Enfermagem, ampliando o alcance das ações de conscientização e incentivando as boas práticas de higiene e segurança em saúde.

A campanha integra as ações de prevenção e controle de infecções desenvolvidas pelo HM e reforça o compromisso com a educação permanente dos profissionais, o fortalecimento da cultura de segurança e a melhoria contínua dos processos assistenciais.

“Promover a segurança do paciente exige compromisso institucional, protocolos bem estabelecidos e o envolvimento de todos os profissionais. Ações educativas como essa são fundamentais para fortalecer as boas práticas, aprimorar os processos de trabalho e consolidar uma cultura de prevenção, contribuindo para a qualidade da assistência e para a segurança de pacientes e colaboradores”, afirmou o diretor-geral do HM, Ruy Santos.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, em gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

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