Educação de Americana é finalista de prêmio promovido pelo Consórcio PCJ

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O vídeo “Discutindo Práticas Sustentáveis e Gestão Hídrica Eficiente”, produzido por estudantes do 9º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Prof. Florestan Fernandes, da rede municipal de Educação de Americana, é um dos finalistas do Prêmio “Sua Gota Faz a Diferença”.

A premiação é promovida pelo Consórcio PCJ no âmbito do Projeto Gota d’Água e tem o objetivo de engajar os municípios com as atividades de educação e sensibilização ambiental direcionados à Gestão de Recursos Hídricos. A proposta também reconhece iniciativas realizadas em torno do tema central das capacitações do Projeto em 2026, que abordou “A Gestão da Água Através do Tempo”.

O vídeo produzido em Americana concorre na categoria Ensino Fundamental II com outras duas obras: “Mergulho nas Memórias do Rio Corumbataí”, da E.M. Profa. Maria de Lourdes Pedroso Perin, de Corumbataí, e “Roda d’água: Uma alternativa para mudar o futuro”, da EMEF Antônio Palioto, de Sumaré.

A cerimônia de premiação acontecerá na manhã do dia 5 de novembro, durante o Seminário de Avaliação do Projeto Gota d’Água 2026, na Embrapa Meio Ambiente, em Jaguariúna (SP). Na ocasião, todos os finalistas, reconhecidos como os “Destaques do Ano”, receberão certificados e kits de materiais de acordo com sua categoria de premiação. Os vencedores, por sua vez, serão anunciados e receberão o Troféu “Sua Gota Faz a Diferença” 2026.

“Independentemente do resultado, estamos orgulhosos de ter Americana finalista nesta premiação que reconhece a dedicação dos estudantes e de nossos professores na construção de um futuro em que a preservação ambiental seja fortalecida”, declarou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

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