Jacira Chávare fiscaliza obras de revitalização da Praça JK, na Vila Biasi

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A vereadora Jacira Chávare (Republicanos) fiscalizou na terça-feira (20), acompanhada da secretária municipal de Meio Ambiente, Andrea Gonçales, o andamento das obras de revitalização da Praça Presidente Juscelino Kubitschek, na Vila Biasi.

Durante a vistoria, a parlamentar verificou a conclusão de novas etapas dos serviços, incluindo a implantação de uma mureta ao redor de toda a praça e a colocação de areia no playground destinado à recreação das crianças. As melhorias dão continuidade à revitalização do local, que também recebeu o cercamento da área.

A obra conta com recursos de R$ 43,3 mil provenientes de emenda impositiva destinada pela vereadora. Jacira Chávare afirma que o investimento atende a uma antiga reivindicação da comunidade e busca oferecer melhores condições de uso, lazer e convivência aos moradores do bairro.

“É muito importante acompanhar de perto cada etapa e ver as melhorias tomando forma. Nosso objetivo é garantir que as famílias tenham um espaço mais organizado, seguro e agradável para aproveitar com as crianças. Seguiremos acompanhando os serviços para que a praça atenda às necessidades da população”, destacou Jacira.

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