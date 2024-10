Americana tem Igorzismo e SB recebe Renato Albani

Igor Guimarães leva o seu novo show “Stand-up de humor” para o Teatro Municipal Lulu Benencase, de Americana na próxima sexta-feira, 11 de outubro, às 20h30.

Os ingressos custam de R$ 60,00 a R$120,00 e podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro (Rua Gonçalves Dias, nº 696) e no site https://entravip.com.br. A classificação etária é 14 anos. Desta vez, ele aborda temas variados, conflitos familiares, histórias marcantes de amigos e de suas viagens e alguns acontecimentos atuais.

Igorzismo

O artista não segue uma linha roteirizada, mas sempre atua conforme o que momento e a plateia pedem. Tem muita piada já famosa e que caíram no gosto do seu público, textos novos e muito improviso. O repertório musical é 100% autoral.

Já Renato Albani apresenta “Zona de Conforto”, no Teatro Municipal Manoel Lyra, em Santa Barbara D’Oeste (Rua João XXIII, nº 61, Centro), no domingo, 13 de outubro às 19h, com sessão extra às 17h. Os ingressos custam R$ 60,00 e R$ 120,00 e podem ser adquiridos na bilheteria e no site https://www.ingressodigital.com. A classificação etária é 16 anos.

Neste novo texto, o humorista constrói uma jornada cômica, usando como pano de fundo aspectos da psicologia humana, traço perspicaz de seus conteúdos. O show conta com efeitos de luz, recursos cênicos e sonoros para que Albani possa traçar uma linha em que questiona os motivos que levam o ser humano (supostamente, a espécie mais inteligente do planeta Terra) a querer sair da sua zona de conforto. Afinal, o que é a zona de conforto?

Hoje, o mundo está repleto de coachs, mensagens motivacionais amplamente reverberadas pela mídia e pelas empresas, atividades turísticas e esportivas que nos colocam em risco. E, por quê?

“Desde o momento de nosso nascimento, somos seres dependentes, de alguma forma. Ainda assim, nos consideramos os mais inteligentes de todo o planeta. A gente cresce e não se cansa de colocar a nossa vida em risco. Por que saltamos de paraquedas? Por que mergulhamos com tubarões? Sair da nossa zona de conforto é uma ironia constante dos seres humanos. É disso que gosto de falar – das contradições da humanidade”, diz Renato Albani. “A natureza está o tempo todo tentando sobreviver e, o ser humano, o tempo inteiro, tentando se matar”, completa. O show “Zona de Conforto”, mostra o estapafúrdio das situações colocadas.

Sobre Renato Albani

Comediante capixaba, o humorista combina narrativas pessoais, observações do cotidiano e críticas sociais em suas apresentações, estabelecendo uma conexão com o público por meio de storytelling.

Sua jornada na comédia começou na infância, e se desenvolveu na escola, onde começou a fazer imitações e a contar piadas. É formado em Engenharia, mas acabou descobrindo sua paixão pelo stand-up comedy.

Profissionalizou-se em 2010 como membro do grupo “Comédia 027”, em Vitória (ES) e, logo depois, mudou-se para São Paulo para viver exclusivamente do humor. Seus shows solos “O melhor trabalho do mundo” e “Alguém me explica o mundo” alcançaram grande visibilidade, fazendo com que Albani realizasse suas primeiras turnês internacionais pela Europa e pelo Japão.

Tanto nos palcos quanto nas redes sociais, suas apresentações contribuíram para consolidar o humorista como uma das vozes mais marcantes da comédia contemporânea. Em 2023 lançou o seu primeiro livro, “É raro, mas acontece muito”, com trechos dos seus textos, curiosidades e contando como algumas piadas foram criadas e desenvolvidas. Sucesso de vendas online e nos shows, já são mais de cinco mil exemplares vendidos.

