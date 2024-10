 Trânsito Nova Odessa adota mão única em rua da Vila Letônia

Mão única agora- Visando a segurança dos alunos e da comunidade em geral, a partir de segunda-feira (14/10/2024), o Setor de Trânsito da Prefeitura de Nova Odessa promove uma importante alteração no entorno das escolas municipais da Vila Letônia – as EMEBs (Escolas Municipais de Educação Básica) Professora Alzira Ferreira Delegá e Professora Maria Cecília Borriero Milani.

Será adotada mão única de direção na Rua Frederico Bassora, onde fica o portão da EMEB Alzira, no sentido de quem vai da Rua Rick Ralf Klavin para a Avenida Pedro de Oliveira.

“Esta alteração busca trazer maior segurança dos alunos e seus pais nos horários de entrada e saída. Esta rua é estreita, e temos um fluxo de veículos muito intenso nos horários de pico, o que inviabiliza a mão dupla. Com a mão único, com certeza vai melhorar bastante. Em todas as escolas em que fizemos essa alteração até agora, deu certo, em nenhuma tivemos reclamação”, explicou a autoridade municipal de Trânsito, Benedito Goes Neto.

Há 15 dias, o entorno do “quarteirão” onde se encontram as duas unidades da Rede Municipal de Ensino da Prefeitura já haviam ganhado duas faixas elevadas de pedestres – equipamentos também conhecidos como “lombofaixas” ou “faixas da vida”. Ambas foram construídas em frente aos portões das unidades – na Rua Frederico Bassora e na Avenida Natália Klava Muth.

Neste caso, o objetivo foi evitar o excesso de velocidade por parte de motoristas e motociclistas, atendendo também a pedidos de pais e professores das duas escolas. Recentemente, o Setor de Trânsito da Prefeitura havia instalado outras duas “lombofaixas” nas duas pistas da Avenida Ampelio Gazzetta, em frente às Faculdades Network, no Lopes Iglesias.

Desde o início de 2021, sempre com o apoio da Coden Ambiental, o Setor de Trânsito da Prefeitura já instalou diversas “lombofaixas” em pontos do sistema viário de Nova Odessa considerados de maior risco para pedestres, principalmente aqueles com mobilidade reduzida – como crianças, idosos e cadeirantes. “As faixas elevadas são importantes porque, além de reforçarem a prioridade do pedestre, também trazem uma redução na velocidade dos veículos, trazendo mais segurança para todos”, explicou Goes.

MÃO ÚNICA

Outro ponto recente em que o Setor de Trânsito da Prefeitura adotou mão única de direção foi na Rua Mangabeiros, no Jardim Capuava, no trecho em frente à EMEB Professora Maria Estela Gazzetta. A mão única foi adotada no sentido Rua Tamboril-Rua Jequitibás. “O resultado foi muito positivo, todos os motoristas passaram a respeitar imediatamente a alteração e ficou muito mais seguro para os alunos e seus pais”, finalizou Goes.

