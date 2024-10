Vereadores barbarenses voltam ao batente pós eleição

Os vereadores barbarenses aprovaram dois projetos de lei e duas moções durante a 36ª Reunião Ordinária, realizada na tarde desta terça-feira (08 de outubro), no Plenário Dr. Tancredo Neves. As sessões camarárias são abertas ao público e podem ser acompanhadas por transmissão, ao vivo, pelo site oficial da Casa de Leis, pela rádio SB FM (95.9) e pelas redes sociais (@camarasbo).

Inicialmente, foi aprovado, por unanimidade, o Substitutivo ao PL 96/2024, de autoria do vereador Eliel Miranda, que autoriza a permanência de acompanhante para pacientes com transtorno do espectro autista (TEA), síndrome de down e qualquer deficiência física, intelectual ou cognitiva ou transtorno do desenvolvimento global (TGD), que se encontre em atendimento em prontos-socorros, CTI (centro de tratamento e terapia intensiva) e em postos de saúde, em hospitais públicos e privados de Santa Bárbara d’Oeste.

Na sequência, o plenário aprovou, também por unanimidade, o PL 119/2024, assinado pelo presidente da Casa de Leis barbarense, vereador Paulo César Monaro, que altera a redação do artigo 1º da Lei Municipal nº 4.507/2023. A propositura trata da denominação da rua “D” do loteamento Vila Pântano III como rua “Djalma Antônio Próspero”.

Vereadores em ação

Ainda nesta reunião, foram aprovadas as moções 334 e 335/2024. Na primeira, o vereador Kifú manifesta apelo à Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) para que tome providências em relação à constante queda de energia e falta de manutenção e de informações aos munícipes e consumidores do Jardim São Francisco e Jardim Paraíso. Na segunda, o vereador Juca Bortolucci manifesta apelo à Administração Municipal pela pavimentação da rua Potiguares, no Distrito Industrial.

