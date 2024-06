Americana vai ganhar 1ª unidade do ‘mercado de proximidade’ OXXO

A maior rede de mercado de proximidade, o OXXO, vai inaugurar a 1ª unidade na cidade de Americana. As obras estão acontecendo e a previsão é que a inauguração seja ainda no mês de junho.

O local escolhido para a instalação foi a esquina da Rua Fernando de Camargo com a Rua Rui Barbosa, no centro da cidade, ao lado do Comercial Esperança, local em que funcionava uma farmácia, a Droga Raia.

O OXXO é um mercado de proximidade fundado em 1978 pela FEMSA Comércio, no México, e é uma das maiores redes varejistas do mundo. Presente em diversos países da América Latina com mais de 19 mil lojas. No Brasil, inaugurou a 1ª loja em 2020 em Campinas – São Paulo, e hoje conta com mais de 500 lojas no Brasil.

Foto Portal Novo Momento