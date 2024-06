Prefeito Chico autoriza repasse de R$ 842 mil para entidades assistenciais

O prefeito Chico Sardelli autorizou, nesta quinta-feira (6), o repasse de R$ 842.280,30 para entidades assistenciais de Americana. Foram contemplados projetos sociais desenvolvidos pela APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), Casa de Dom Bosco e NILLEC (Associação do Núcleo Integrado de Lazer, Esporte, Educação e Cultura). A formalização das parcerias que viabilizam os repasses dos recursos ocorreu em cerimônia no auditório Villa Americana, no Paço Municipal.

Os recursos são provenientes do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) e foram arrecadados através de incentivo fiscal para financiamento de projetos sociais. O montante inclui principalmente incentivos da empresa Goodyear e do Instituto CPFL, além de pessoas físicas.

A APAE receberá R$ 452.800,30 para o projeto de “Articulação da rede para o fortalecimento da trajetória escolar”. Para a Casa de Bom Bosco, foram liberados R$ 189.480,00 graças ao “Lançando Sementes: Esporte e Cultura – 2ª Edição”. A associação NILLEC terá R$ 200 mil para realização da “Mostra de Artes”.

“Os projetos desenvolvidos pelas entidades são de fundamental importância para a população que mais precisa. As organizações desempenham um trabalho sério e competente, buscando promover a inclusão, o esporte, a cultura e o bem-estar da população. O incentivo fiscal direcionado pelas empresas e pessoas físicas às entidades tem proporcionado a manutenção e realização desses projetos. Temos um sentimento de parceria e estamos conseguindo trabalhar na direção de um governo que facilita a gestão dos projetos. Todas as entidades merecem nosso respeito e a população, uma melhor qualidade de vida”, disse o prefeito Chico Sardelli.

“É um trabalho muito importante para a comunidade, sabemos do esforço para manter o serviço, é um desafio muito grande, mas enfrentamos isso juntos na nossa gestão, apoiando e incentivando os projetos. Através do incentivo fiscal foi possível viabilizar este recurso para a cidade. Temos muito mais a oferecer e ajudar”, reforçou o vice-prefeito Odir Demarchi.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, ressaltou a importância das parcerias. “Os recursos vão ajudar na manutenção e no desenvolvimento dos projetos sociais realizados pelas entidades, atendendo a demanda do município. O investimento é de fundamental importância para garantir este suporte junto ao Poder Público. É um dia feliz na nossa caminhada para o fortalecimento das políticas públicas. O trabalho das entidades é feito todos os dias e os incentivos fiscais viabilizam bons projetos para a sociedade”, afirmou Juliani.

A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Mariana Zimmermann, destacou a credibilidade do trabalho das entidades e da gestão do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi. “O CMDCA faz um trabalho de articulação com as entidades e a iniciativa privada para o incentivo fiscal e repasses aos projetos sociais. A credibilidade das entidades e da gestão do prefeito Chico, do Odir, da secretária Juliani, são importantes para viabilizar este suporte. Agradeço a confiança em nosso trabalho”, observou Mariana.

A cerimônia contou com as participações do secretário de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão, dos vereadores Lucas Leoncine, Fernando da Farmácia, Pastor Miguel Pires e Thiago Martins, da diretora de Assistência Social e Direitos Humanos, Beatriz Betoli Bezerra, e dos representantes da APAE, Roberto Dellapiazza, da Casa de Dom Bosco, padre Antônio Carlos Galhardo, e da NILLEC, André Celin.