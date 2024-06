São Paulo emite nota sobre VAR e cutuca John Textor

São Paulo acaba de emitir nota oficial sobre as acusações de John Textor

e cutuca o Botafogo no fim do pronunciamento. Textor tem causado reboliço no futebol brasileiro ao acusar alguns clubes, em especial o Palmeiras, de favorecimento da arbitragem. Ele é o gestor do Botafogo do Rio de Janeiro.

Leia a nota do Tricolor

“O São Paulo FC mais uma vez é obrigado a vir a público para repudiar e refutar acusações infundadas contra a instituição e, principalmente, contra seus atletas. Leia + Sobre todos os Esportes O Clube não tolera que afirmações sem provas mais uma vez coloquem em dúvida a lisura e o profissionalismo de seus jogadores e irá seguir trabalhando para que irresponsáveis autores dessas acusações respondam em todas as esferas da Justiça e sejam banidos do futebol. Por fim, o São Paulo FC espera que o Botafogo, um clube protagonista na história do esporte, resolva suas diferenças e cure feridas esportivas dentro de campo.”

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP