Americana vai ter programação especial dos 150 anos

A Prefeitura de Americana realiza nesta quinta-feira (30), às 19h, a abertura oficial das comemorações dos 150 anos da cidade, que serão celebrados em 27 de agosto de 2025. A cerimônia, no Teatro Municipal Lulu Benencase, será um momento especial para enaltecer a história de Americana e projetar seu futuro. O evento é aberto ao público, com entrada gratuita.

A abertura da programação especial será marcada pela apresentação da nova marca oficial dos 150 anos, desenvolvida pela Secretaria de Comunicação e Tecnologia da Informação. Essa identidade visual acompanhará todas as ações comemorativas ao longo do ano, representando o espírito de celebração dessa data histórica.

“Esse é um momento de muito orgulho para todo americanense. A nova marca busca retratar esse sentimento de pertencimento, resgatando a história da cidade e, ao mesmo tempo, projetando o futuro de Americana para os próximos 150 anos. Queremos valorizar o passado, celebrar o presente e mostrar que nossa cidade está em um novo patamar, com um futuro brilhante pela frente”, destaca o secretário de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão.

Americana com festa antes da grande festa

A noite contará ainda com uma apresentação especial da Banda Municipal Monsenhor Nazareno Maggi. O público também poderá assistir ao filme oficial da campanha, que retrata a trajetória e a identidade de Americana, além de participar de ativações para se envolver no clima da celebração e no tema da nova marca.

Durante a cerimônia, serão divulgadas algumas das ações programadas ao longo do ano para celebrar os 150 anos de Americana.

