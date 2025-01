Em pleno “Janeiro Branco”, mês cujo foco é a conscientização sobre a importância da Saúde Mental e Emocional, a GCM (Guarda Civil Municipal) da Prefeitura de Nova Odessa atendeu na manhã desta quarta-feira (29/01/2025) uma ocorrência de tentativa de suicídio nas proximidades da Praça Central José Gazzetta, na Avenida Carlos Botelho.

E com sucesso em preservar uma vida humana. Atuaram no salvamento a guarda feminina Basilio, os guardas Galvão, Luccas e Ronaldo e o subinspetor Santos. O salvamento foi registrado pelas câmeras corporais dos agentes.

Guarda agiu rapidamente

“Ao chegar ao local, a equipe da GCM agiu rapidamente e conseguiu retirar o indivíduo da linha férrea antes da passagem do trem, evitando uma tragédia. O resgatado foi encaminhado ao Hospital e Maternidade Municipal Dr Acílio Carreon Garcia, onde recebe atendimento médico e aguarda alta”, contou o comandante da corporação, Luciel de Oliveira.

“Esta foi mais uma ação da GCM de Nova Odessa reafirmando nosso compromisso com a proteção e o bem-estar da população em geral”, completou o experiente profissional. Quem precisa de apoio emocional a qualquer momento da vida pode procurar uma unidade da Rede Municipal de Saúde ou diretamente o CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) Municipal, que fica no Jardim Nossa Senhora de Fátima, junto à UBS (Unidade Básica de Saúde) 7.

CAMPANHA

O “Janeiro Branco” visa chamar a atenção da sociedade para as questões relacionadas à Saúde Mental e Emocional das pessoas, já que o Brasil é o país com maior prevalência de ansiedade no mundo – de 9,3% da população.

Em Nova Odessa, a programação especial da Campanha “Janeiro Branco” e promovida anualmente pela equipe do CAPS e inclui palestras, atividades físicas (em parceria com a Secretaria de Esportes e Lazer) etc.

“Iniciamos o mês com uma panfletagem no território com os próprios pacientes do CAPS. Estamos atuando na conscientização com grupos de pacientes e familiares, realizamos caminhadas às quartas-feiras como forma de conscientizar e incentivar a prática de atividades físicas para melhoria da Saúde Mental. E neste dia 30 de janeiro, em parceria com Secretaria de Esportes e Lazer, vamos ter atividades físicas no Ginásio de Esportes do Jardim Santa Luiza”, explicou a coordenador do CAPS, Maria José da Cruz, a Marzé, do CAPS/UBS 7.

Em Nova Odessa, a programação anual desenvolvida desde 2021 pela Secretaria de Saúde da Prefeitura atende também à Lei Municipal nº 3.396/2021, de autoria do vereador Levi Tosta, e também à Lei Federal nº 14.556/2023, que a partir de 2024 torna oficialmente o “Janeiro Branco” o mês de conscientização Nacional da Saúde Mental.

