O SBT acaba de fechar um contrato com a Send In The Bozos LLC para garantir os direitos exclusivos da marca Bozo no Brasil. Essa grande novidade chega em um momento especial: a comemoração dos 45 anos da estreia do programa Bozo no Brasil, que aconteceu em 1980 na TVS.

Com essa parceria, o SBT não só reforça o legado de um dos palhaços mais famosos do mundo, como também prepara diversas ações para celebrar a data.

Entre as novidades, o canal vai disponibilizar, ainda no primeiro semestre de 2025, um acervo histórico no +SBT, incluindo todos os episódios do desenho animado clássico, os programas diários exibidos originalmente no SBT e os inesquecíveis especiais de fim de ano.

Bozo retorna oficialmente à família SBT.

Recentemente, ele participou de atrações como Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel, Teleton e CCXP, além de ter sido jurado no “Show de Calouros” do Programa Silvio Santos.

A primeira participação de Bozo no SBT após a oficialização do contrato já está marcada: ele será jurado no programa “Circo do Tiru”, além de aparições especiais em diversas atrações e eventos da emissora.

O licenciamento da marca no Brasil também ganha um novo fôlego, com a gestão de novos produtos oficiais. Com isso, os fãs poderão reviver a magia do personagem através de conteúdos inéditos e produtos exclusivos.

