Americana recebe R$ 1,2 milhão do Estado para reforço no combate à dengue

Americana recebeu nesta segunda-feira (27) um repasse no valor de R$ 1.221.850,00 do Governo de São Paulo para ações de custeio da Atenção Básica e reforço nas atividades de combate à dengue. Os recursos foram depositados em conta do Fundo Municipal de Saúde em duas parcelas iguais de R$ 610.925,00.

Uma das parcelas será investida diretamente no combate à dengue, conforme Resolução Estadual SS-14, e a outra (Resolução SS-13) se refere à antecipação da primeira parcela do componente fixo do Incentivo à Gestão Municipal (IGM SUS Paulista), utilizada para custeio das ações da Atenção Primária em Saúde, que também contempla o combate às arboviroses.

De acordo com a Secretaria de Saúde, o município deverá utilizar os recursos em ações relacionadas ao diagnóstico, notificação, investigação e encerramento de casos em tempo oportuno, realização de levantamento de índices de infestação do Aedes aegypti e assistência ao paciente em relação ao manejo clínico.

“É uma soma de recursos que visa incrementar as ações que já estamos realizando. O cenário da dengue em nossa região é preocupante, por isso estamos intensificando as atividades de controle em todos os níveis. Com a vinda desses recursos, será possível reforçar e ampliar ainda mais as ações”, explica o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Em 2024, o PMCD (Programa Municipal de Controle da Dengue) realizou visitas em 301.478 imóveis e retirou aproximadamente 70 toneladas de materiais considerados criadouros do mosquito Aedes aegypti. Os agentes ainda realizaram ações de controle em 842 imóveis considerados estratégicos, como borracharias, floriculturas, comércio de sucatas, por exemplo. Além do trabalho operacional, o PMCD também realizou 21 atividades educativas em locais com grande circulação de pessoas.

