Compreendendo o Formulário I-134: quando você precisa dele para um pedido de visto dos EUA

Ao solicitar certos vistos de não-imigrante, o requerente deve obter patrocínio financeiro; caso contrário, ele pode ser considerado suscetível de se tornar um “encargo público”. Encargo público se refere a um fundamento para inadmissibilidade nos EUA que proíbe requerentes de imigração de entrar nos EUA se eles provavelmente dependerem de assistência governamental.

Neste artigo, aprenda como preencher o Formulário I-134 para não ser rotulado como um encargo público pelo Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS).

O que é o Formulário I-134?

O Formulário I-134, Declaração de Suporte Financeiro, deve ser arquivado no USCIS por indivíduos que estejam solicitando certos vistos de não-imigrante. O I-134 foi criado para atuar como um acordo entre o governo dos EUA e um cidadão dos EUA ou residente permanente legal (portador do Green Card) que esteja patrocinando financeiramente um requerente de visto de não-imigrante.

O patrocinador financeiro normalmente é o requerente (cidadão americano ou residente permanente legal) que está defendendo a entrada do beneficiário (solicitante de visto de não imigrante) nos EUA. O patrocinador do I-134 pode ser um indivíduo diferente; no entanto, ele precisa ser um cidadão americano ou residente permanente legal.

Quem precisa preencher o Formulário I-134?

Indivíduos que se candidatam nas seguintes categorias de visto de não imigrante precisam preencher o Formulário I-134:

Visto de turista B-2

Visto K-1 para noivo(a)

Visto de estudante F-1

Outras categorias podem exigir um I-134 também, mas estas são as principais. Se você não tem certeza se sua categoria exige este formulário, é sensato consultar um advogado de imigração que pode aconselhá-lo.

Lembre-se de que um I-134 separado deve ser preenchido para cada dependente que solicitar entrada nos EUA junto com o requerente principal.

Como usar as Diretrizes Federais de Pobreza para o Formulário I-134

Os patrocinadores do I-134 devem atender às Diretrizes Federais de Pobreza divulgadas anualmente pelo Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA (HHS).

Os patrocinadores geralmente devem ganhar pelo menos 100% da diretriz salarial do HHS do ano atual para o tamanho de sua família e localização geográfica. Por exemplo, digamos que o patrocinador I-134 esteja morando em um dos 48 estados contíguos dos EUA e viva em uma casa com quatro pessoas. O patrocinador precisaria ganhar o salário integral descrito na tabela do Formulário I-864P para uma casa de quatro pessoas localizada nos 48 estados contíguos.

Veja as Diretrizes Federais de Pobreza no Formulário I-864P.