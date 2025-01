Lauana Prado retorna a Campinas com a sua festa RAIZ

Quando estreou a sua label RAIZ em 2024, marcando o início de uma agenda que esgotaria ingressos por todas as cidades em que passou no país, nem mesmo a cantora Lauana Prado poderia imaginar o enorme potencial da festa. Após o sucesso em Campinas no ano passado, “A Festa Mais Raiz do Brasil” retorna à cidade proporcionando experiências ainda mais inesquecíveis aos fãs. A pré-venda dos ingressos já está liberada no site lauanapradoraiz.com.br.

“O Raiz Campinas no ano passado foi incrível e estou muito feliz de voltar nesta segunda temporada da label. Foram mais de 5 horas cantando uma moda melhor que a outra e ficou um gostinho de quero mais em todo mundo! O Raiz é totalmente diferente do show de estrada que faço em todo o Brasil, é realmente uma experiência única do começo ao fim. Tem toda uma infraestrutura que conta com lojas relacionadas ao universo sertanejo, praça de alimentação, bares por todo o espaço do evento, e uma atmosfera intimista que a gente só consegue fazer no RAIZ. Com os campineiros bem pertinho de mim é como se estivéssemos em uma resenha na minha casa. Não perde hein, “o pau vai cair da foia””, celebra a anfitriã.

Com um repertório formado por dois álbuns icônicos na carreira de Lauana Prado, “Raiz ao vivo em São Paulo”, que concorreu ao Grammy Latino 2023 como “Melhor Álbum de Música Sertaneja” e o álbum “Raiz Goiânia”, que concorreu ao Grammy Latino 2024 na mesma categoria, foi TOP 1 Álbum no Spotify Brasil por algumas semanas e é o 3º álbum mais ouvido no Spotify Brasil em 2024. Neste álbum, se destacou a canção “Escrito nas Estrelas”, uma regravação do clássico lançado nos anos 80 por Tetê Espíndola, que viralizou nas redes sociais no final de 2023 e conquistou o Top 1 do Spotify Brasil e Top 30 Spotify Global na principal plataforma de áudio no mundo. Em 2024, “Escrito nas Estrelas” ainda conquistou dois Prêmios Multishow nas categorias “Sertanejo do ano” e “Hit do ano”, foi a 7ª música mais ouvida no repeat e a 8ª mais ouvida no Spotify Brasil. Além de se destacar no Youtube sendo o 5º entre os 10 clipes mais assistidos na plataforma neste ano. De acordo com a Connectmix, “Escrito nas estrelas” também foi a música mais ouvida nas rádios brasileiras em 2024. No levantamento da Pró-Música, que analisa as plataformas Spotify, YouTube, Deezer, Apple Music, Amazon Music e Napster, a música foi a TOP 1 mais ouvida no primeiro semestre e encerrou 2024 sendo a TOP 2 mais ouvida do ano no Brasil.

Em 2025 a label RAIZ já está confirmada em Belo Horizonte, Curitiba, Ribeirão Preto, Maringá, São Paulo, Brasília e Goiânia. As informações e anúncios de novas datas do RAIZ poderão ser encontradas nos Instagram @lauanapradoraiz e no site lauanapradoraiz.com.br .

RAIZ CAMPINAS

Data: 12 de julho, sábado

Pré-venda: https://lauanapradoraiz.com.br/

Classificação: Entrada proibida para menores de 18 anos.

