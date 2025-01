DAE realiza limpeza em áreas de tratamento de água e esgoto

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste deu início neste ano aos serviços de roçagem do mato e remoção da vegetação daninha em áreas de reservatórios, estações elevatórias e de tratamentos de água e esgoto. As ações são intensificadas neste período de chuvas e calor por conta do favorecimento do clima para o crescimento de forma rápida do mato.

Além de melhorar a estética dos locais, que são de responsabilidade da autarquia, os trabalhos de limpeza têm a finalidade de manter a segurança operacional e dos profissionais que atuam no monitoramento. Nesta semana, estão sendo atendidas as áreas existentes no Parque das Nações, Vila Brasil, Jardim Barão, Vila Rica, Jardim Europa e Jardim das Palmeiras.

Todo ano as ações desse tipo ocorrem periodicamente nessas áreas e são estendidas também para as áreas de mata ciliar e nascentes às margens das represas de abastecimento do município, Areia Branca, São Luiz e de Cillo, onde, além da limpeza, são realizados plantios de mudas de árvores nativas que contribuem com o reflorestamento, proteção e segurança hídrica dos mananciais.

