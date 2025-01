Americana: veja obras previstas para 2025 no esporte e na saúde

Saúde em Americana: Prefeitura planeja entrega de três obras e início de outras três em 2025

A Prefeitura de Americana planeja a entrega de mais três obras na área da Saúde em 2025, além de iniciar a construção de mais três. Das obras a serem entregues, estão a nova UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro Antônio Zanaga, a reforma da UBS do São Domingos e uma nova sede para o Programa Mamãe Nenê. O município ainda deve iniciar a construção de mais duas UBSs, no Jardim da Balsa e Jardim Jacyra, além de um Centro de Referência do Autismo.

“Nós estamos avançando em várias frentes na área da Saúde. Tudo o que se refere a ela deve ser tratado com urgência e prioridade, por isso temos nos comprometido em dar celeridade na execução dessas obras tão importantes e que irão beneficiar diretamente a nossa população”, diz o prefeito Chico Sardelli.

A construção da nova UBS do Zanaga, no local onde ficava o antigo Posto 10, está com as obras avançadas. A previsão de entrega é para o primeiro semestre deste ano. O investimento é de R$ 1.175.910,56. Do total de recursos, R$ 835 mil são repassados pelo Governo do Estado de São Paulo, enquanto à Prefeitura cabe como contrapartida o valor de R$ 340.910,56. O novo empreendimento faz parte do Programa Qualivida/Saúde e teve recursos intermediados pelo ex-deputado federal Vanderlei Macris.

Mais notícias da cidade e região

A reforma da UBS do São Domingos, também em andamento, inclui revisão do telhado, execução de cobertura metálica na área de atendimento externo da farmácia, substituição do piso interno, instalação de bancada de granito na recepção, pintura de paredes, pintura de portas e janelas, substituição da cerca de alambrado por gradil metálico e intervenção geral nas redes elétrica e hidráulica. O valor total do investimento é de R$ 224.676,50, sendo R$ 197.685,11 oriundos de emenda parlamentar do então deputado Campos Machado e R$ 26.991,39 de contrapartida do município.

A nova sede do Programa Mamãe Nenê funcionará no Núcleo de Especialidades. A sede terá quatro ambientes, sendo uma sala de espera, uma sala de amamentação/neonatal com duas baias para atendimento simultâneo, uma sala de capacitação e um consultório. O custo previsto é de R$ 305.655,79. Desse montante, R$ 298.907,56 serão de recursos federais e R$ 6.748,23 de contrapartida da Prefeitura. A previsão é de que o processo licitatório seja concluído em março de 2025, com entrega das obras no segundo semestre.

As outras duas Unidades Básicas de Saúde estão em processo de formalização documental e serão construídas nos bairros Jardim da Balsa e Jardim Jacyra. O valor do repasse para cada unidade básica é de R$ 2.435.976,00, cujos recursos serão repassados pelo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) diretamente ao Fundo Municipal de Saúde. A Prefeitura já indicou os terrenos adequados aos projetos definidos pelo Ministério da Saúde.

O Centro de Referência do Autismo, uma clínica-escola voltada ao atendimento de pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista), será edificado no bairro Parque Novo Mundo. A Prefeitura de Americana já recebeu a confirmação da liberação de R$ 2,5 milhões para dar início à construção. O valor representa metade dos R$ 5 milhões previstos para o projeto de 1.773,69 m². Os recursos serão destinados por meio de emenda parlamentar da deputada federal Renata Abreu, intermediada pelo vereador Leco Soares.

“Estou muito feliz por ver a nossa rede de saúde sendo ampliada, com estruturas modernas, amplas e confortáveis. Além disso, temos tido o cuidado não somente de expandir os serviços, mas também qualificá-lo, pois a população merece ter sempre um atendimento acolhedor, digno e humanizado”, destaca o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

O acompanhamento dos processos para a liberação dos recursos é feito pela Secretaria de Gestão de Convênios. “Temos feito um trabalho fundamental para tornar viável obras como essas, conduzindo todo processo de tramitação de documentos, desde a elaboração dos projetos até a prestação de contas”, reforça o secretário de Gestão de Convênios, Vinícius Zerbetto.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO DO WHATSAPP

Americana tem seis obras no Esporte previstas para 2025

Depois de um 2024 marcado por melhorias e inovações no Esporte, Americana projeta a continuidade dos avanços nessa área em 2025, com uma série de ações, reformas e construções nos espaços esportivos do município. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Esportes, planeja entregar pelo menos seis obras em equipamentos públicos durante o ano.

As intervenções abrangem locais em diferentes regiões da cidade e destinados a diversas modalidades. O objetivo é incentivar a prática de exercícios físicos e oferecer melhores condições de uso dos equipamentos pela população. Algumas obras já estão na reta final e devem ser entregues no primeiro semestre.

“Nosso compromisso com o esporte segue firme em 2025, porque acreditamos que espaços adequados e bem cuidados são essenciais para promover saúde, integração e lazer para a população. Essas obras que estamos entregando não são apenas investimentos em infraestrutura, mas também no bem-estar e na qualidade de vida dos americanenses. Continuaremos trabalhando para levar melhorias a todas as regiões da cidade, sempre priorizando o esporte como um instrumento de transformação social”, disse o prefeito Chico Sardelli.

Das seis obras previstas para serem entregues em 2025, três acontecem em Praças de Esportes, sendo duas reformas e uma construção de um novo espaço. Na Praça de Esportes Professor Roberto Polati, no bairro Antônio Zanaga, as intervenções já estão na reta final e incluíram pintura geral, melhorias na quadra do ginásio, reforma dos banheiros e vestiários, reforma das instalações elétricas e hidráulicas, substituição das esquadrias dos vestiários por alvenaria, implantação de quadras de basquete 3×3, substituição da grama da quadra por areia e instalação de brinquedão.

Já a Praça de Esportes Marco Antônio Gobbo, no Jardim São Pedro, recebeu pintura geral, melhorias nos banheiros e nos vestiários dos atletas, instalação de academia ao ar livre, troca da iluminação de LED, substituição de alambrados e recuperação da quadra externa. Os trabalhos no local continuarão em 2025, com a reforma do piso do ginásio.

Além das reformas, uma nova Praça de Esportes está sendo construída no bairro Santa Sofia, na região do Portal de Americana. O espaço, localizado entre as ruas Orlando Dei Santi, Gelindo Nardo, Eduardo Medon e Cecim Abrão Elias, contará com academia ao ar livre, quatro quadras de beach tennis, duas quadras de basquete 3×3, quiosques e iluminação de LED. A obra está na reta final.

Outras regiões de Americana também estão prestes a ganhar novos equipamentos para a prática de esportes. No bairro Recanto Azul, região da Praia Azul, a Praça Leandra Maria Gomes Nacaratto agora tem um campo de futebol society, com gramado sintético, arquibancada e iluminação de LED. No mesmo local, a quadra poliesportiva passa por revitalização, com substituição dos alambrados, lixamento e pintura do piso, pintura geral e instalação de tabela de basquete.

Já na região dos bairros Parque das Nações e Morada do Sol, o campo de areia localizado no cruzamento entre as ruas Florindo Cibin e Nova Zelândia recebeu uma série de intervenções, entre elas a substituição da areia, melhorias na drenagem, reparos na calçada e instalação de novos alambrados. Os próximos passos são o levantamento das copas das árvores e a implantação de iluminação de LED.

No bairro Jaguari, a construção da Areninha Esportiva, projeto do Governo do Estado de São Paulo, está em fase de conclusão. O espaço, localizado na Rua Tom Jobim, tem campo de futebol society, quadra de basquete 3×3, arquibancada e iluminação de LED.

“Cada obra entregue é um passo importante na valorização do esporte em Americana. Sabemos o quanto esses espaços fazem a diferença na vida das pessoas, seja para o lazer, para a prática de exercícios ou para formar novos talentos. Em 2025, continuaremos ampliando ainda mais essas oportunidades, com equipamentos de qualidade e acessíveis para toda a população. Essa é a nossa missão: fazer do esporte uma realidade presente em todos os cantos da cidade”, ressaltou o secretário de Esportes, Marcio Leal.