Round 6 da Netflix chega a Call of Duty

Ganhe tudo ou morra tentando com a chegada de Round 6 (Squid Game) a Call of Duty, apresentando um novo evento colaborativo com recompensas temáticas e vários Modos de Tempo Limitado (LTMs) no Multiplayer, Zumbis e Warzone.

Além disso, novos Pacotes inspirados na série da Netflix trazem os Guardas de Rosa, os VIPs e Young-hee, a icônica boneca da série, para a batalha. O evento Round 6 em Call of Duty começa no dia 3 de janeiro, às 15h (Horário de Brasília), e termina no dia 24 de janeiro – no mesmo horário.

Ganhe XP e recompensas no evento Round 6