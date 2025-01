Agenda cultural de janeiro em Americana

O mês de janeiro terá muitas atrações para as crianças em Americana, em meio às férias escolares, como contação de histórias e cinema na Biblioteca Municipal “Professora Jandyra Basseto Pântano”, na Praça Comendador Müller, no Centro. O MAC (Museu de Arte Contemporânea) também terá opções de lazer para todas as idades, com exposição e filmes na Sessão Pontos MIS.

Confira a programação:

06/01 (segunda-feira)

O MAC (Museu de Arte Contemporânea) de Americana recebe a exposição “A Paisagem Contemporânea no Acervo do MAC”, revelando a paisagem na interpretação de vários artistas contemporâneos presentes no acervo do museu. São trabalhos em pintura, gravura, desenho, fotografia e instalação. A exposição pode ser visitada até 31 de janeiro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, com entrada gratuita. O MAC fica no CCL (Centro de Cultura e Lazer), na Avenida Brasil, 1.293.

08/01 (quarta-feira)

A Biblioteca Municipal “Professora Jandyra Basseto Pântano” realiza o Cine Biblioteca, com o filme “Divertida Mente 2”, às 14h. A classificação é livre e a entrada é gratuita.

10/01 (sexta-feira)

A psicopedagoga, professora, escritora e educadora musical Andréia Celegato realiza uma sessão de contação de histórias, às 14h, na Biblioteca Municipal. A classificação é livre e a participação é gratuita, sem necessidade de inscrição. Andréia já participou de várias atrações na televisão, em programas como “Quintal da Cultura”, na TV Cultura, e “Turma da Alegria”, no SBT, e ministra cursos e workshops em vários estados do País, capacitando educadores, pais e interessados na arte da narrativa oral, brincadeiras cantadas e musicalização.

13/01 (segunda-feira)

A Biblioteca Municipal recebe a exposição “Strigformas”, até o dia 31 de janeiro. O artista Thiago Burioli apresenta uma visão detalhada e artística de oito espécies de corujas brasileiras representadas por uma escultura e uma aquarela, totalizando 17 obras. As esculturas mesclam figuras humanas com características das corujas, criando uma fusão intrigante e evocativa. A exposição pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. A entrada é de graça.

13/01 (segunda-feira)

A Sessão Pontos MIS exibe o filme “Bizarros Peixes das Fossas Abissais”, às 14h, no MAC (Museu de Arte Contemporânea). A classificação é de 10 anos e a entrada é franca. A produção brasileira de 2024 é um longa-metragem de animação dirigido por Marão e com elenco de voz composto por nomes como Natália Lage e Guilherme Briggs. O filme acompanha uma heroína cujo superpoder consiste em metamorfosear seus glúteos em um feroz e imenso gorila. Contando com a ajuda de uma tartaruga com transtorno obsessivo-compulsivo e uma nuvem com incontinência pluviométrica, a protagonista deve juntar cacos de um vaso para formar um mapa em uma jornada até as profundezas do oceano.

15/01 (quarta-feira)

O Cine Biblioteca traz o filme “Meu Malvado Favorito 4”, às 14h, na Biblioteca Municipal. A classificação é livre e a exibição é gratuita.

17/01 (sexta-feira)

A Biblioteca Municipal abre as portas para mais uma sessão de contação de histórias, às 14h. A classificação é livre e a participação é gratuita.

20 janeiro (segunda-feira)

“O Pergaminho Vermelho” é a atração da Sessão Pontos MIS, às 14h, no MAC (Museu de Arte Contemporânea). A classificação é de 10 anos, e a entrada é gratuita. A obra brasileira de 2020 traz a adolescente Nina transportada a um mundo misterioso, cercada por criaturas mágicas. Com a ajuda de seus novos amigos, ela enfrenta muitos desafios para tentar voltar para casa.

22/01 (quarta-feira)

A Biblioteca Municipal exibe “Robô Selvagem” no Cine Biblioteca, às 14h, com entrada franca. A classificação é livre.

24/01 (sexta-feira)

As crianças terão a oportunidade de acompanhar mais uma contação de histórias na Biblioteca Municipal, às 14h. A entrada é gratuita.

27/01 (segunda-feira)

A Sessão Pontos MIS traz a obra “Perlimps”, às 14h, no MAC (Museu de Arte Contemporânea). Em busca da paz entre reinos, a dupla Claé e Bruô superam as diferenças e partem juntos em uma aventura para localizar as criaturas “Perlimps”. A classificação é livre, com entrada franca.

29/01 (quarta-feira)

“Amigos Imaginários” é o filme do Cine Biblioteca, às 14h, na Biblioteca Municipal. A classificação é livre. A entrada é de graça.

31/01 (sexta-feira)

A agenda encerra com a última contação de histórias do mês, na Biblioteca Municipal. A sessão é às 14h, e a entrada é de graça.

