Atendimento a pacientes com câncer em Americana aumenta 27% em 2024

Entre janeiro e novembro de 2024, a Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) de Americana realizou 23.995 atendimentos, entre consultas, sessões de quimioterapia, procedimentos de enfermagem, cirurgias e acompanhamentos especializados feitos por sua equipe multidisciplinar. O volume representa um aumento de 27,6% em relação ao mesmo período do ano passado, quando a unidade contabilizou 18.712 atendimentos.

“A Unacon é uma referência no tratamento do câncer, e nós temos muito orgulho de poder contar com esse serviço em nossa cidade. Os profissionais do setor estão de parabéns pelo atendimento aos pacientes, prezando sempre pelo melhor acolhimento, conforto, dedicação e cuidado. Estaremos sempre com a nossa atenção voltada para garantir a qualidade e a resolutividade nessa área da assistência”, afirma o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Nos primeiros 11 meses deste ano, a Unacon realizou 6.410 consultas, ante 5.343 consultas registradas em igual período de 2023. Também houve crescimento na quantidade de sessões de quimioterapia: 6.670 (em 2024) e 4.759 (em 2023), um crescimento de 40%.

O avanço da demanda e da capacidade de atendimento da Unacon também se refletem nos 7.967 procedimentos de enfermagem realizados (curativos, exames, triagem, cuidados com sondas, transfusões e outros) – foram 6.792 no ano passado – e nos atendimentos feitos pela equipe multidisciplinar (psicóloga, assistente social e nutricionista), que saltaram de 1.312 para 2.281.

A coordenadora da Unacon, Raquel Cordeiro, destaca que em 2024 a unidade obteve importantes conquistas assistenciais que contribuíram com esses números. “Neste ano, a equipe da Unacon foi ampliada com a chegada de uma nutricionista, de uma oncomastologista, para procedimentos de reconstrução mamária, e com o aumento do quadro administrativo da recepção para o melhor atendimento do público”, observa.

“Além disso, a Unacon tornou-se 100% autônoma quanto à manipulação de medicamentos para a quimioterapia, passou a realizar consulta anestésica para reduzir tempo da avaliação pré-operatória, implantou o prontuário eletrônico, o sistema de distribuição de senhas e iniciou a entrega de lanche para pacientes em desjejum”, acrescenta a coordenadora.

O diretor administrativo da organização social Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SCMC), Klaus Fuchs, destaca a importância da Unacon no atendimento de pacientes oncológicos de Americana e outras 54 cidades paulistas. “Essa abrangência denota a excelência da unidade na oferta de serviços assistenciais oncológicos, bem como no acolhimento humanizado e na organização de inúmeras atividades e ações visando o bem-estar dos pacientes da unidade”, avalia.

A Unacon

Desde sua inauguração, em 18 de junho de 2022, a Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia de Americana se consolidou como uma referência no atendimento e tratamento de pacientes com câncer.

Além do atendimento aos pacientes, a Unacon organiza campanhas de conscientização, como Outubro Rosa e Novembro Azul, e ações de humanização como palestras, sessões de yoga, oficinas de maquiagem e amarração de lenços, ensaios fotográficos, encontros musicais e confraternizações em datas festivas.

Em setembro de 2023, a unidade foi habilitada pelo Ministério da Saúde e passou a ser 100% custeada pelo Governo Federal (Portaria GM/MS nº 1.429, de 28 de setembro de 2023), com o recebimento de R$ 5,6 milhões anuais.

A Unacon é administrada pela SCMC, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.