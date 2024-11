Atletas de Americana viajam para Recife para disputar o Campeonato Brasileiro de Karatê 2024

Leia + Sobre todos os Esportes

Entre os dias 12 e 17 de novembro de 2024, a cidade de Recife, em Pernambuco, será palco da etapa final do Campeonato Brasileiro de Karatê e do Campeonato Brasileiro de Karatê Estudantil. Este evento reunirá os melhores atletas do país em um dos esportes de combate mais tradicionais e admirados no Brasil, e com grande satisfação, destacamos a presença de jovens talentos do Instituto Jr Dias, que representarão a cidade de Americana e o Estado de São Paulo com coragem, dedicação e garra.

Com uma história de comprometimento com o esporte e o desenvolvimento de jovens atletas, o Instituto Jr Dias orgulha-se de enviar nove atletas para as finais do campeonato, todos treinados e acompanhados de perto pela Sensei Isabel Dias, técnica da Seleção Paulista, e o Sensei Paulo Eduardo Dias.

A participação da equipe é resultado de muito trabalho, esforço e o apoio incondicional de uma instituição que acredita no potencial de cada jovem, independentemente de sua condição social.

Os atletas da equipe do Instituto Jr Dias demonstram, com sua garra e talento, como o esporte pode ser um transformador social, ajudando a moldar cidadãos exemplares e competidores de alto nível. A seguir, conheça os jovens que levarão o nome de Americana e de nosso Instituto para o cenário nacional:

Iza Maria Dias – Competirá nas categorias Kata Equipe e Kata Individual no Campeonato Brasileiro e Kata Individual no Campeonato Brasileiro Estudantil.

Maria Luiza Rocha Silva – Participará das disputas de Kata Equipe e Kata Individual no Campeonato Brasileiro, além de Kata Individual no Campeonato Brasileiro Estudantil.

Maria Alice Rodrigues Miranda – Competirá em Kata Equipe (Campeonato Brasileiro) e Kata Individual (Campeonato Brasileiro Estudantil).

Marina Sofia Mathias Garcia – Disputará as categorias Kumite Individual (Campeonato Brasileiro), Kata Individual e Kumite (Campeonato Brasileiro Estudantil).

Arthur Leite Matara – Competirá nas categorias Kata Individual (Campeonato Brasileiro) e Kata Individual (Campeonato Brasileiro Estudantil).

Kael Andrade Vieira – Estará presente nas categorias Kata Individual (Campeonato Brasileiro) e Kata Individual (Campeonato Brasileiro Estudantil).

Davi Rodrigues Ferreira – Participará de Kumite Individual (Campeonato Brasileiro) e Kumite Individual (Campeonato Brasileiro Estudantil).

Miguel dos Santos Felix Ferreira – Competirá na categoria Kumite Individual (Campeonato Brasileiro Estudantil).

João Pedro Izidorio da Silva – Disputará as categorias Kata e Kumite (Campeonato Brasileiro Estudantil).

Esses jovens, que possuem trajetórias inspiradoras e têm se dedicado ao karatê com afinco, são exemplos de que, com apoio e incentivo, é possível transformar sonhos em realidade. O Instituto Jr Dias, por meio de seu trabalho contínuo e gratuito, promove a inclusão social através do esporte e oferece uma base sólida para que esses atletas alcancem resultados extraordinários.

Ao lado do Sensei Paulo Eduardo Dias e da Sensei Isabel Dias, profissionais com vasta experiência no karatê, nossos atletas têm se preparado intensivamente para enfrentar adversários de todo o país, mas, acima de tudo, para representar seus valores e sua cidade com honra e dedicação. O Instituto Jr Dias acredita que a prática esportiva vai além da busca por medalhas: é um meio para o desenvolvimento de caráter, disciplina e, principalmente, para a formação de cidadãos mais preparados para os desafios da vida.

Nosso compromisso com a educação e o esporte não tem limites, e a participação desses jovens talentos em uma competição nacional como o Campeonato Brasileiro de Karatê é apenas uma das muitas etapas que o Instituto Jr Dias está ajudando a construir na trajetória desses atletas.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP