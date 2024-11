Um rapaz foi detido na noite desta terça-feira depois de dar fuga da Guarda com um Jeep Compass e ser abordado depois.

O caso aconteceu por volta das 23h no jardim das Orquídeas em Santa Bárbara d’Oeste. O rapaz, de apenas 19 anos, não obedeceu ordem de parada e os GMs iniciaram a perseguição à Compass.

Ainda na Compass, o rapaz foi perseguido por 3 bairros e decidiu pular do veículo e só foi parado quando corria.

Abaixo a resenha da GUARDA CIVIL MUNICIPAL Santa Bárbara D’oeste-Sp

APOIO TÁTICO 04 GCM VILLALON GCM SERNAJOTO GCM GABRIEL GCM GOMES

DATA:12/11/24 HORA: 22:45 LOCAL: RUA SATURNINO RODRIGUES N°1620 JD DAS ORQUÍDEAS.

RECEPTAÇAO DE VEICULO Compass

Está equipe tática em patrulhamento pelo bairro San Marino, avistou um veículo Jeep Compass estacionado com uma parte masculina em seu interior, por se tratar de um local ermo foi realizado a tentativa de abordagem momento em que G.H.G 19 anos de idade.

Ele se evadiu com o veículo em alta velocidade não respeitando as ordens de parada bem como ignorando os dispositivos sonoros e luminosos da viatura dando início a um acompanhamento pelos bairros conjunto dos trabalhadores, Planalto do sol, JD das orquídeas momento em que o indivíduo abandonou o veículo e se evadiu em desabalada carreira sendo acompanhado por esta equipe e detido após invadir uma residência onde encontrava se uma mulher e seus dois filhos.

Submetido a busca pessoal, foi localizado no bolso de sua calça uma chave de presença utilizada para abrir o referido veículo, em entrevista o mesmo informou que o veículo havia sido furtado pelo município de Piracicaba algumas horas antes, fato este confirmado após pesquisa.

Desta forma, ocorrência apresentada pelo plantão policial onde os fatos foram narrados a autoridade presente que determinou a prisão em flagrante de G. Por receptação de veículo conforme Art° 180 do Código Penal permanecendo este preso a disposição da Justiça enquanto o veículo foi restituído a sua proprietária.

Auxílio nesta ocorrência:

Apoio Tático 03 Sub Firmino Gcm Silva Gcm fernando

Viatura 25 Sub Morais Gcm De Souza Gcm Bertoni

Viatura 20 Sub Aparecido Gcm Sadhan

Viatura 105 Insp. Cleber Gcm Damaceno

Viaturas da 2ª Cia Polícia Militar.

