O grupo do prefeito eleito de Sumaré Henrique do Paraíso vê um Pacote da Maldade, articulado pelo vereador e candidato derrotado William Souza (PT) junto com a Família Dalben.

Segundo nota do prefeito, o movimento mostra o ‘quanto esses políticos estão dispostos a prejudicar Sumaré’. Os projetos de lei impostos por eles têm o claro objetivo de “travar” o desenvolvimento da cidade e engessar a próxima administração, que será liderada pelo prefeito eleito Henrique do Paraíso, do Republicanos.

Ataque ao pacote de maldades

Segue a nota- Trata-se de uma manobra política mesquinha, que tenta interferir e comprometer o bom andamento do futuro governo em detrimento de interesses pessoais e de ressentimento pela derrota nas urnas.

Um dos principais pontos críticos desse pacote de leis está nas emendas impositivas, que, no total, podem somar cerca de 20 milhões de reais. Essa cifra impactará diretamente os cofres públicos, aumentando consideravelmente as despesas e dificultando a governabilidade. É uma medida irresponsável, que coloca em risco o cumprimento das metas de responsabilidade fiscal e compromete o planejamento orçamentário de 2025.

Essas emendas não trazem benefícios reais para a cidade, mas são um meio de complicar a administração e pressionar o orçamento para o próximo ano, prejudicando o planejamento das ações e projetos essenciais para Sumaré.

Outro aspecto alarmante desse pacote de leis é a tentativa de reduzir o poder de remanejamento de recursos orçamentários de 20% para apenas 5%. Essa medida, na prática, engessa a administração pública, pois impede a flexibilidade necessária para a realocação de recursos conforme as demandas e necessidades da cidade. Ao limitar as possibilidades de remanejamento, William e a Família Dalben visam paralisar o próximo governo, comprometendo a capacidade de resposta rápida a desafios e situações inesperadas. É um retrocesso que trará um prejuízo imenso para Sumaré, impedindo o desenvolvimento de projetos e políticas essenciais para a população.

Esse “Pacote da Maldade” é um reflexo do desprezo que William Souza e a Família Dalben demonstram pela cidade e pelos cidadãos de Sumaré. Incapazes de aceitar a derrota nas urnas, preferem adotar estratégias prejudiciais, que vão contra o interesse público. É lamentável que, ao invés de contribuírem para o crescimento e o bem-estar do município, prefiram se agarrar ao ressentimento e a práticas políticas que apenas retardam o progresso. Sumaré merece mais do que essas manobras que atrasam o seu desenvolvimento e prejudicam a população.

