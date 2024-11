Técnico americanense Zé Valter é encontrado morto

O corpo do conhecido técnico de futebol de Americana José Valter Felizardo foi localizado na tarde dessa terça-feira (12), no bairro Conserva. Zé Valter, como era chamado, atuava no campo de futebol do bairro, no Clube Colorado.

A morte do técnico foi confirmada horas depois do Clube publicar uma nota nas redes sociais anunciando o desligamento de Zé Valter de suas atividades. A nota do clube não traz uma justificativa.

O ocorrido gerou bastante comoção nas redes sociais. Diversos comentários foram deixados por familiares das crianças e adolescentes que já treinaram com Zé Valter. Haverá uma despedida às 12h30 no campo do Colorado.