Santa Bárbara também receberá Caravana de Natal da Coca-Cola; veja trajeto

A Coca-Cola FEMSA Brasil inicia nesta quarta-feira (dia 13) o desfile da sua Caravana de Natal 2024. Até 23 de dezembro, 85 municípios, em 7 estados, receberão a atração e mais de 62 milhões de pessoas serão impactadas. Em Americana, a passagem dos veículos natalinos acontece no dia 4 de dezembro.

Assim como Americana, os caminhões iluminados e personalizados passarão por Santa Bárbara d’Oeste no dia 4 de dezembro. O ponto de partida será na Avenida da Agricultura (entre os quarteirões da Avenida da Indústria e Rua do Carvão) e o ponto final será na Rua Quinze de Novembro. Os pontos de referência indicados pela Coca-Cola para que a população possa ver a passagem dos veículos é o Atacadão e o Esporte Clube Barbarense.

O horário previsto para o início do trajeto é às 21h.

TRAJETO EM AMERICANA

A Caravana de Natal da Coca-Cola 2024 vai passar por Americana no dia 4 de dezembro, uma quarta-feira, com início do trajeto às 19h30. Três caminhões iluminados, cenográficos e com sistema de som em um deles vão percorrer ruas e avenidas do município com as presenças do Papai Noel e da Mamãe Noel.

O trajeto vai durar cerca de uma hora, com início em frente ao Supermercados Pague Menos do Jardim Brasil e término na altura do McDonald’s da Avenida Brasil, passando pelas seguintes vias: Avenida Henrique Roberto Brechmacher, Rua Pastor José Fernandes Sobrinho, Rua Adalberto Panzan, Avenida Comendador Thomaz Fortunato, Rodovia Anhanguera, Avenida Antônio Pinto Duarte, Avenida da Saúde, Avenida Paulista – passando pela Praça Vicente Fávero e Rua Francisco Manoel, Avenida Bandeirantes, Viaduto Amadeu Elias, Rua Rio Branco, Rua Princesa Isabel e Avenida Brasil.

