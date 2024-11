Três caminhões de Natal da Coca-Cola passarão por Americana no dia 4 de dezembro

A Caravana de Natal da Coca-Cola 2024 vai passar por Americana no dia 4 de dezembro, uma quarta-feira, com início do trajeto às 19h30. Três caminhões iluminados, cenográficos e com sistema de som em um deles vão percorrer ruas e avenidas do município com as presenças do Papai Noel e da Mamãe Noel.

O trajeto vai durar cerca de uma hora, com início em frente ao Supermercados Pague Menos do Jardim Brasil e término na altura do McDonald’s da Avenida Brasil, passando pelas seguintes vias: Avenida Henrique Roberto Brechmacher, Rua Pastor José Fernandes Sobrinho, Rua Adalberto Panzan, Avenida Comendador Thomaz Fortunato, Rodovia Anhanguera, Avenida Antônio Pinto Duarte, Avenida da Saúde, Avenida Paulista – passando pela Praça Vicente Fávero e Rua Francisco Manoel, Avenida Bandeirantes, Viaduto Amadeu Elias, Rua Rio Branco, Rua Princesa Isabel e Avenida Brasil.

“Estamos muito felizes de receber, pela sexta vez consecutiva, a tradicional Caravana da Coca-Cola, um dos momentos mais esperados na época do Natal. A população vai se encantar com os caminhões decorados”, diz a secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria.

A atração terá o apoio da Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário) da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura, da GAMA (Guarda Municipal de Americana) e da Polícia Militar.

Nesta quinta-feira (7) foi discutido o esquema de segurança, em reunião que contou com a presença do instrutor de policiamento da GAMA, Sebastião Jorge Geraldo, e do 1⁰ sargento da PM, Fernando Mancini de Aguiar, representando o comandante da 1ª Companhia da PM, capitão Renan Alcântara dos Santos.

“Vamos sinalizar todas as vias do trajeto e contar também com os agentes de trânsito e o apoio da GAMA. É sempre bom reforçar aos motoristas para que tomem cuidado redobrado, já que teremos famílias e crianças em todo o percurso”, diz o secretário adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo.

A atividade é realizada em várias partes do Brasil, com passagem por 85 municípios em sete estados.