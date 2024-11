Moto roubada em Limeira é encontrada abandonada em Americana

Por solicitação do controle da Guarda Municipal de Americana, uma equipe compareceu no endereço citado, onde segundo denúncia anônima dava conta de que havia uma motocicleta abandonada pela estrada do antigo depósito de lixo de Americana.

Realizado o patrulhamento no local indicado, a equipe localizou o veículo (Motocicleta Honda/CB300 na cor preta). Feita a pesquisa Infoseg Gama contatou-se ser produto de roubo/

art-157 (BOPC MK7833-1/2023) pela cidade de Limeira na data de 31/08/2023.

A motocicleta foi conduzida até ao CPJ por veículo próprio da Guarda Municipal de Americana, onde a autoridade policial de plantão tomou conhecimento do fato e deliberou para a elaboração do boletim de ocorrência. Feito contato com o proprietário, que compareceu na delegacia para restituição do veículo.