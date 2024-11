PAT Sumaré está com mais de 100 vagas de emprego disponíveis

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Sumaré está com mais de cem vagas de emprego abertas em diversas áreas. Os candidatos com perfil para as oportunidades devem levar RF, CPF e comprovante de endereço com CEP na rua Justino França, 143, centro, para fazer o cadastro e se candidatar às vagas.

O PAT Sumaré funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Mais informações pelo telefone (19) 38033003. Confira as vagas disponíveis:

