Americanas unifica marcas em 1 só site

Após uma semana tomada por notícias sobre o caso policial envolvendo ex-executivos, a Americanas decidiu fazer a integração dos sites e aplicativos de Shoptime e Submarino sob o guarda-chuva da própria marca Americanas. Os emblemáticos sites de vendas online fazem parte do grupo desde os anos 2000.

Partes das equipes da Americanas sabiam do movimento desde maio, em especial as envolvidas nas plataformas on-line. Eles teriam trabalhado no processo de transferência do Shoptime e do Submarino para os meios eletrônicos do site principal, enquanto faziam o “desligamento” das plataformas.

A coluna ainda afirma que não houve comunicação mais ampla sobre a mudança a todos os funcionários e a migração do sistema estaria começando hoje.

Americanas se pronuncia

“A decisão contemplou o alinhamento com a nova estratégia de negócios, que foca em uma operação mais ágil, rentável e eficiente para oferecer uma experiência de compra ainda mais completa”, diz a companhia em nota. “A companhia ressalta que a integração acelera seu plano de transformação e foco”, diz.

