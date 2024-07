Autora de ascendência nigeriana aborda racismo e LGBTfobia em suspense

Sade Hussein é uma herdeira milionária que sempre precisou estudar em casa e, agora, perdeu todos que ama. Depois da recente morte do pai, continuar com os estudos domiciliar parecia ainda mais solitário. Decidida a recomeçar a vida longe dos fantasmas do passado, Sade inicia o penúltimo ano do ensino médio na Academia Alfred Nobel – um dos mais prestigiados internatos de elite do Reino Unido. Porém, o que parecia um novo começo, torna-se mais um trauma na vida da adolescente: a amiga de quarto de Sade, Elizabeth Wang, desapareceu e os colegas de classe colocaram a novata no topo da lista de suspeitos.

É em meio a este suspense psicológico que a premiada autora do best-seller Ás de espadas, Faridah Àbíké-Íyímídé, apresenta o livro Onde repousam as mentiras, publicado no Brasil pela Plataforma21. Neste enredo, com protagonismo negro e representatividade LGBTQIAP+ – marcas registradas da escritora inglesa –, Sade percebe que o colégio prefere abafar o caso ao invés de procurar a menina desaparecida. Ela, então, decide investigar por conta própria o paradeiro o colega enquanto tenta provar sua inocência.

Ao lado de Baz, um aluno brasileiro e melhor amigo de Elizabeth, a protagonista embarca em uma dolorosa jornada de busca pela verdade e justiça, mergulhando-os em uma complexa teia de mentiras, horror, desigualdade social e preconceito. Mas é quando eles encontram cartas misteriosas escritas pela jovem desaparecida, revelando casos de abusos e corrupção dentro da Academia Alfred Nobel, que a dupla passa a acreditar que os docentes podem estar por trás desse sequestro.

A verdade tem um jeito cruel de se esconder,

mas a mentira não pode repousar para sempre.

(Onde repousam as mentiras, p. 197)

Em um ambiente hostil, em que não se pode confiar em ninguém, a personagem é desafiada a lidar com pressão psicológica, ameaças e intimidação por parte da administração do colégio, cada vez que descobre verdades sórdidas sobre a instituição. Narrado em primeira pessoa, neste romance de formação ao bom estilo da literatura Dark Academia, a autora apresenta uma jornada de superação e amadurecimento emocional, ao mesmo tempo em que alerta sobre a importância de cultivar a resiliência, coragem e senso de justiça.

Mais do que uma história de ficção, Onde Repousam as Mentiras é uma crítica incisiva aos sistemas opressores que falham em proteger os mais vulneráveis. Faridah Àbíké-Íyímídé guia o público em uma profunda reflexão sobre racismo estrutural, agressão sexual, preconceito de gênero e homofobia. Também expõe as mazelas sociais e as dificuldades enfrentadas por minorias que são marcadas, muitas vezes, pelo abuso de poder patriarcal.

Fica técnica:

Título: Onde repousam as mentiras

Título original: Where Sleeping Girls Lie

Autora: Faridah Àbíké-Íyímídé

ISBN do livro físico: 978-65-88343-80-7

ISBN do e-book: 978-65-88343-79-1

Edição/ano: 1ª ed./2024

Selo: Plataforma21

Gênero: Thriller / Suspense psicológico

Público-alvo: Jovem adulto +16

Número de páginas: 512

Preço: R$ 89,90

Onde encontrar: Amazon | E-commerce VR Editora | Principais livrarias do Brasil

Sobre a autora: Faridah Àbíké-Íyímídé é autora premiada e best-seller do New York Times por Ás de espadas, seu livro de estreia publicado no Brasil pela Plataforma21. De ascendência nigeriana, Faridah nasceu e cresceu em Londres. Recém-formada em Literatura Inglesa, ela tem mestrado na obra de William Shakespeare pelo King’s College London. Foi vencedora na categoria young adult do Books Are My Bag Reader’s Award em 2021, finalista do Morris Award em 2022 e, no mesmo ano, vencedora do 53º NAACP Image Awards, prêmio concedido pela Associação Nacional pelo Avanço de Pessoas Racializadas, dos Estados Unidos, na categoria Melhor Obra Literária para Jovens.

Redes sociais:

Instagram: @faridahlikestea

X (Twitter): @faridahlikestea

Sobre a editora: A Plataforma 21 é o resultado do carinho da VR Editora pelos jovens leitores. E tudo começou com a publicação do best-seller Maze Runner. São 8 anos oferecendo o que há de melhor em aventura, romance, fantasia e cultura pop na literatura de entretenimento.

