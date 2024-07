Eliel lança pré campanha dia 13 e adianta vice

O vereador Eliel Miranda faz o lançamento de sua pré-campanha a prefeito de Santa Bárbara d’Oeste na próxima semana.

No convite que ele publicou nas redes sociais, foi o confirmado o nome do pastor Pita como seu nome para concorrer como candidato a vice.

Vereador mais combativo contra o atual governo, Miranda tem pontuado com valores baixos nas pesquisa já divulgadas este ano e no ano passado. Mas ele mantém-se firme no propósito de colocar seu nome na disputa contra o prefeito Rafael Piovezan (PL) e o ex-vereador Dr José (União Brasil).

Além do PSD, o grupo formado em torno do vereador ainda espera atrair outras legendas.

Eliel e Monaro

Um dos nomes mais empolgados com a candidatura do PSD é o presidente da Câmara Paulo Monaro. Ele aposta que o partido vai crescer no processo eleitoral e empolgar a chapa de candidatos a vereadores.

