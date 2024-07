The First Descendant chega pra ser o jogo do ano

O recém-lançado The First Descendant, novo shooter da Nexon Games, já alcançou um grande números de jogadores na plataforma Steam. Nesta manhã de lançamento, o game já ultrapassou a marca dos 200 mil jogadores simultâneos – apresentando um pico de 222 mil neste momento em que escrevo este texto.

Mesmo se passando poucas horas desde sua chegada e analisando apenas uma das plataformas em que a experiência está disponível, já pode ser dito que há um grande interesse e busca por parte do público em conhecer mais do novo multiplayer.

The First Descendant foi lançado de forma gratuita nos PCs e nos consoles PlayStation e Xbox – com 4.000 análises publicadas no Steam até o momento e obtendo uma média de “neutras” entre o público. Ainda que esteja em evidência e alcance um grande número de jogadores, isso não impediu os fãs de reclamarem do que não está bem-executado.

First descendant jogo do ano?

De acordo com as diversas críticas realizadas, alguns pontos coincidem como os constantes problemas de desempenho e também em bugs e erros gráficos que precisarão ser resolvidos pela coreana Nexon Games.

