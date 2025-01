Um americanense que mora nos Estados Unidos há dois anos relatou ao NM o clima na cidade onde mora. W.D. mora há dois anos West Yarmouth, Massachussets, região que concentra milhares de brasileiros.

“O pessoal que está aqui no EUA tá todo mundo apreensivo o negócio tá estreitando aqui muitas deportações ninguém na rua comércios brasileiros vazios todos com medo do ICE (Immigration and Customs Enforcement)”, disse.

O presidente Donald Trump estabeleceu uma meta de acelerar essas deportações, chegando a 1 milhão de deportações por ano. O número é mais do que o dobro do máximo de deportações realizadas em um único ano nas últimas décadas, segundo dados do Departamento de Segurança e do ICE.