Shopping da região sedia 16ª edição do Champions Beer

O Galleria Shopping será palco do Champions Beer, evento de grande sucesso na região que comemora 8 anos no empreendimento e combina cervejas artesanais, boa música e entretenimento para todas as idades.

Com entrada gratuita, a festa acontece no estacionamento superior, em frente ao restaurante Outback, de 31 de janeiro a 9 de fevereiro, às sextas, sábados e domingos, e promete momentos de lazer para toda a família. Além de reunir 14 renomadas cervejarias de diferentes localidades, o evento contará com food trucks, espaço kids e ambientes preparados para receber animais de estimação.

Os visitantes terão a oportunidade de explorar sabores únicos de cervejas produzidas por marcas como Maltesa (Ribeirão Preto), Cervejaria Campinas (Campinas), Tábuas (Campinas), Landel (Campinas), Pangea (Vinhedo), Germânia (Vinhedo), Bragantina (Bragança Paulista), Berggren Bier (Nova Odessa), Seven Hands (Americana), Bode Brown (Curitiba), Atutta Birra (Piracicaba), Quinta do Malte (Socorro), Everbrew (Santos) e Madalena (ABC). A diversidade das opções garante uma experiência gastronômica única para os amantes de cerveja.

A programação musical é outro destaque, com tributos a grandes nomes do rock como Charlie Brown Jr., Queen, Pearl Jam, Guns N’ Roses, AC/DC e Coldplay, além de apresentações da banda School of Rock, que abre o evento em diversos dias.

“Estamos muito animados em começar o ano recebendo este evento, que já é sucesso na região e reúne o melhor da música, gastronomia e cultura cervejeira em um só lugar. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência completa para toda a família, com atrações que agradam todas as idades, e um ambiente acolhedor, reforçando o Galleria como um ponto de encontro para lazer e diversão”, comenta João Timm, gerente de marketing do empreendimento.

O evento acontece nos finais de semana entre os dias 31 de janeiro e 9 de fevereiro, com horários diferenciados: sextas-feiras, das 17h às 22h, e sábados e domingos, das 14h às 22h.

SERVIÇO

Champions Beer no Galleria Shopping

Data: De 31 de janeiro a 9 de fevereiro (sextas, sábados e domingos)

Horário: sexta-feira, das 17h às 22h. Sábado e domingo, das 14h às 22h

Local: Estacionamento superior do Galleria Shopping, em frente ao restaurante Outback (Rodovia D. Pedro I, km 131,5, Jardim Nilópolis, Campinas)

Entrada: Gratuita

Programação Musical:

1° fim de semana:

SEXTA-FEIRA – 31/01

● 17h: Abertura do evento

● 18h: Banda Audio19

● 20h: Super Show – Tributo Charlie Brown Jr. com Banda União

SÁBADO – 01/02

● 14h: Abertura do evento com banda School of Rock

● 17h: Super Show – Hollywood Wey

● 20h: Super Show – Absolute Queen Tributo

DOMINGO – 02/02

● 14h: Abertura do evento com banda School of Rock

● 16h: Banda Radio Rock

● 19h: Super Show – Lost Dogs (Tributo Pearl Jam)

2° fim de semana:

SEXTA-FEIRA – 07/02

● 17h: Abertura do evento

● 18h: Gabba Gabba Hey (Tributo aos Ramones)

● 20h: Super Show – Deep Illusions (Tributo Guns N’ Roses)

SÁBADO – 08/02

● 14h: Abertura do evento com a banda School of Rock

● 17h: Lokomotiv (a banda que encantou o Rock in Rio)

● 20h: Super Show – AC/DC Rising Power

DOMINGO – 09/02

● 14h: Abertura do evento com banda School of Rock

● 15h: Banda Black Plaid (Tributo ao Grunge)

● 19h: Super Show – Tributo Coldplay (Viva La Vida)

